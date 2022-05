Na 28 jaar vrijspraak voor de Pettense campingmoord

In de rechtszaal van het Haagse gerechtshof zit Frank Vick naast zijn vrouw en kijkt gespannen van de raadsheer naar de tolk. Als er wordt gezegd dat hij „vanwege het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs dient te worden vrijgesproken” komen de tranen. Frank Vick vouwt dan beide handen voor zijn gezicht, en ademt diep in en uit. „Danke”, zegt hij vervolgens. Hij omhelst zijn vrouw, zijn advocaat reikt een glaasje water aan.

Frank Vick is woensdag vrijgesproken van de Pettense campingmoord. Daardoor is na 28 jaar duidelijk geworden wat Vick al jaren heeft gezegd: hij is onterecht veroordeeld voor het neersteken van zijn schoonvader in het Noord-Hollandse Petten in 1994. De emoties overheersen na afloop bij Vick, die speciaal uit Duitsland kwam voor het halfuurtje waarin het hof zijn onschuld definitief vaststelde. „Eindelijk”, zegt hij. „Ik ben zo gelukkig. Ik kan de zaak nu, na al die jaren, eindelijk loslaten.”

Intensieve verhoren

Op 2 juli 1994 wordt de 42-jarige Duitser Peter Teschke doodgestoken, op een camping in de Pettense duinen. Frank Vick, de man van Teschkes stiefdochter, vertelt kort daarna aan de politie dat hij de dader is. Later trekt hij die bekentenis in. Het Amsterdamse gerechtshof veroordeelt hem midden jaren negentig tot vijf jaar cel. Cruciaal in de zaak zijn de bekennende verklaringen van Vick, verder is er nauwelijks bewijs tegen hem. De verklaringen, waarin de Duitser allesbehalve een consistent verhaal vertelt, zijn afgelegd in intensieve, soms urenlange verhoren, vaak zonder aanwezigheid van een advocaat.

Vick houdt jarenlang vol dat hij onschuldig is, en dat zijn verklaringen vals waren, maar pas nadat advocaat Niels van Schaik zich in de zaak vastbijt, komt er beweging in. In 2020 concludeert rechtspsychologe Melanie Sauerland dat er sterke aanwijzingen zijn dat de verklaringen van Frank Vick vals zijn, onder meer omdat hij zijn verhaal steeds aanpast aan feiten die de politie hem vertelt. Ook stellen getuigen dat iemand anders de dader zou zijn: de inmiddels overleden Duitser Gunther L.

Schadevergoeding

Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat er sprake is van een novum, een nieuw gegeven, en dat de zaak opnieuw moet, een zeldzaam oordeel. Twee weken geleden vroeg het OM om vrijspraak, omdat de bekentenissen van Frank Vick niet zonder meer zouden kunnen dienen als bewijs. Het hof gaat daar dus nu in mee, omdat het de conclusie van de rechtspsychologe onderschrijft. De bekentenissen van Vick geven volgens het hof geen blijk van daderkennis.

Het hof stelt dat het onderzoeksteam van de politie vanaf het moment waarop de verdachte een bekennende verklaring had afgelegd „heeft nagelaten nader onderzoek te doen naar de betrokkenheid van een ander bij de dood van het slachtoffer.” Ook is er onvoldoende aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de juistheid van de verklaringen van Vick. Volgens persraadsheer Yolande Wijnnobel is het Amsterdamse gerechtshof in de jaren negentig er van overtuigd geweest dat er sprake was van wettig en overtuigend bewijs, mede omdat de conclusies van de rechtspsychologe toen nog niet bekend waren.

Advocaat Niels van Schaik zegt dat de volgende stap het vragen van een schadevergoeding is. Waarschijnlijk zal dat gebeuren via een minnelijke schikking met de staat. Afgaande op eerdere zaken ligt voor de hand dat dit bedrag in de tonnen zal lopen. Van Schaik zegt dat de uitspraak van het gerechtshof hem ook enorme genoegdoening geeft. „Ik heb jaren aan Franks zaak gewerkt, met dit als resultaat. Dat is echt waar je het voor doet.”