Langverwacht rapport: lockdownfeestjes in ambtswoning Johnson konden plaatsvinden door ‘falend leiderschap’

„Falend leiderschap” heeft ertoe geleid dat er tijdens het begin van de coronapandemie illegale lockdownfeestjes gehouden konden worden in de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson. Dat staat in het langverwachte en woensdag gepubliceerde rapport van de hoge Britse ambtenaar Sue Gray over de zogeheten ‘partygate’. Het rapport spreekt over een „cultuur” van regelovertreding in de regering van Johnson. „Veel van deze gebeurtenissen hadden niet mogen plaatsvinden.”

Verschillende Britse media meldden vorig jaar dat in de ambtswoning van de premier tijdens het begin van de pandemie feestjes gehouden werden, precies op het moment dat zware coronamaatregelen Britten verboden om samen te komen. Naar aanleiding van deze berichten vroeg premier Johnson de hoge ambtenaar Gray onderzoek te doen. Een eerste versie van twaalf pagina’s werd eind januari gepubliceerd, de rest werd uitgesteld omdat de Londense politie een eigen onderzoek was begonnen. De politie schreef toen tientallen boetes uit, ook aan Johnson zelf.

‘Overmatig alcoholgebruik’

Volgens Gray moet de Britse regeringstop verantwoordelijkheid dragen voor het schandaal. „Het publiek heeft het recht om op dergelijke plaatsen de allerhoogste gedragsnormen te verwachten”, staat in het rapport. Gray legt niet de schuld bij Johnson alleen. Bijgevoegde negen foto’s en details in het rapport laten zien dat meer functionarissen de feestjes in Downing Street bijwoonden. Gray spreekt ook van „overmatig alcoholgebruik” tijdens bijeenkomsten.

Er is onderzoek gedaan naar zestien feestjes en bijeenkomsten die werden gehouden tijdens de opgelegde coronavirusbeperkingen in 2020. Afgelopen week publiceerde de Britse tv-zender ITV al foto’s uit het rapport van een proostende Johnson die gemaakt zijn tijdens een lockdownfeest in november van dat jaar. „Velen zullen verbijsterd zijn dat dit soort gedrag op deze schaal plaatsvond in het hart van de regering”, schrijft Gray.