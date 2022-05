Lindokuhle Sobekwa en het land van zijn voorouders

De Zuid-Afrikaanse fotograaf Lindokuhle Sobekwa (Johannesburg, 1995) kijkt – zoals hij het zelf noemt – op een ‘naar binnen gerichte manier’, via zijn camera, naar het land van zijn voorouders, de Oost-Kaap. Hij maakte er onder andere een serie over het drugsgebruik in de townships, waar een aantal van zijn oude vrienden verslaafd is geraakt aan nyaope, een op heroïne gebaseerde drug (Nyaope). En over zijn zuster Ziyanda, die op dertienjarige leeftijd op mysterieuze wijze verdween (I Carry Her photo With Me). Sobekwa is sinds 2018 aspirant-lid van het gerenommeerde fotoagentschap Magnum. Zijn werk is tot 4 september te zien in Huis Marseille, Amsterdam, in de groepstentoonstelling 'The beauty of the world so heavy', samen met werk van Dana Lixenberg (Nederland), Sabelo Mlangeni (Zuid-Afrika) en Dirk Kome (Nederland).