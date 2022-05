Laten we met z’n allen ons tuintje onderhouden

Foto Walter Herfst Foto Walter Herfst Foto Walter Herfst

Lang voordat ik met deze serie begon, kocht ik het prachtige kunstenaarsboekje Perceel NR. 235, Encyclopedie van een Volkstuin door Anne Geene. Hierin legt de kunstenaar nauwgezet alles vast wat ademt, groeit, beweegt en leeft in de microkosmos van haar volkstuin. Hommels en larven, regenwormen en duiven, onder de grond en in de lucht, niets is aan haar aandacht ontsnapt. Door observatie, telling en beschrijving is het een rustgevend boekje over ordening en het mysterie van het leven in al haar facetten. Tot 6 juni toont Museum Kröller-Müller haar nieuwste werk.

Kunstenaars zijn vaak de kanaries in de kolenmijn waar het gaat om nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Goede kunstenaars geven immers uiting aan de tijdgeest en doen dat vaak voordat de massa er grip op heeft. En toen er jaren geleden door vergrijzing een leegloop dreigde in de volkstuinencomplexen, waren het kunstenaars die de kwaliteit ervan als eersten herontdekten. Zo ook Anne Geene op haar perceel 235 van volkstuinvereniging Eigen Hof aan de rand van Rotterdam. Vorige week liep ik op een stralende dag door de prachtige poort met smeedijzeren sierwerk (anno 1937). Hier betreed je een andere wereld. Eigen Hof vormt, met de buurtcomplexen Blijdorp, Zestienhoven, Helpt Elkander en Tuinderslust een groene long voor de stad en recreatievoorziening voor velen. De vereniging vormt een hechte gemeenschap en wil de tuinen actiever openstellen voor iedereen om zo meer aandacht en draagvlak te krijgen. Door de oprukkende stad en de (alles overschreeuwende) woningbehoefte staan volkstuincomplexen onder druk en dat is niet alleen jammer, dat is onbegrijpelijk, want juist volkstuinen zijn van onschatbare waarde voor welzijn van individu en samenleving. Het CBS berekende dat het volkstuin-areaal in 20 jaar is teruggelopen van 4.062 naar 3.608 hectare. Evengoed telt ons land nog circa 240.000 volkstuinen verdeeld over een duizendtal complexen. Tegelijk is het animo enorm gegroeid en werd deze maand bekend dat de wachtlijsten langer zijn dan ooit. Ook hier hebben de gevolgen van Covid-19 en de lockdowns ertoe bijgedragen dat onderliggende ontwikkelingen werden versneld. Het tij lijkt gelukkig te keren. Vorig jaar kregen volkstuinders in Amsterdam na massale acties hun zin en ging de enorme gemeentelijke huurverhoging van tafel. En in Rotterdam hoefden de ‘jonge gezinnen tot mensen van 90 jaar, van zeventien verschillende nationaliteiten’ van volkstuinvereniging Streven naar Verbetering niet te wijken voor kunstgrasvelden.

In tegenstelling tot publieke parken zijn volkstuintjes bij uitstek voor particulier gebruik. Begonnen in 1838 in Franeker, vanuit een filantropische gedachte door de gegoede burgerij op initiatief van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, waren volkstuinen of arbeiderstuinen bedoeld voor de verarmde bevolking. Lange tijd waren arbeiderstuintjes moestuinen waar groenten werden geteeld voor een gezonde maaltijd, zelf gekweekt in de gezonde buitenlucht. Gaandeweg de negentiende eeuw kregen de tuintjes ook een opvoedkundige en zelfs moralistische invulling naar de dwingende ideeën van de Duitse huisarts en pedagoog Daniel Gottlob Moritz Schreber, onder andere auteur van Der Hausfreund als Erzieher und Führer zu Familienglück, Volksgesundheit und Menschenveredelung. Met dat soort boektitels weet je het wel en het moet voor Schreber vast een gruwel zijn geweest toen de groenten gaandeweg plaatsmaakten voor bloemen en siergewassen. De volkstuin was niet langer moestuin maar veranderde door de naoorlogse stijgende welvaart naar een plek voor recreatie, klaverjasavonden en tuinkabouters.

Tegenwoordig is de volkstuin juist weer herontdekt om zelf eigen groente te telen, individueel of in groepsverband. Overal verschijnen stadstuinen, dakakkers en pluktuinen en urban gardening reikt inmiddels verder dan tuinbonen en sla. De klimaatverandering helpt een handje mee en een vijgenboom is een alledaagse verschijning. En naast gezonde voeding is het tuinieren ook nog eens goed voor de mentale gesteldheid. Zo maakte de Landbouwuniversiteit Wageningen onlangs bekend dat tuinieren effectief is tegen stress en de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht dat planten verpotten, wieden en snoeien helpt tegen somberheid. Kunstenaars wisten dat al lang: Il faut cultiver notre jardin. Voltaire schreef het in 1759 als slotzin van zijn roman Candide.