Juist een gewapende beveiliger bij de deur maakt Amerikaanse scholen onveiliger

In de eerste uren na het bloedbad op de Robb-basisschool in Uvalde, Texas, hadden Republikeinse politici in de zuidelijke staat al een oplossing paraat. Naast hun gebruikelijke ‘thoughts and prayers’ voor de nabestaanden van de zeker 21 dodelijke slachtoffers, pleitten ze voor méér gewapende beveiliging op en rond scholen.

„Je moet het echt moeilijker maken om voorbij de ingang te komen”, zei de Texaanse minister van justitie Ken Paxton op de uiterst-rechtse zender Newsmax. Niet alleen door gewapende beveiligers of agenten neer te zetten, maar ook door „leraren en schoolleiders te trainen en te bewapenen”.

Analyse: Ook na bloedbad op Texaanse school stevenen de VS af op méér wapens

„We moeten deze doelwitten [scholen, red.] afschermen, zodat niemand er binnen kan komen, behalve via één ingang”, zei vicegouverneur Dan Patrick op tv-zender Fox News. „Misschien helpt dat. Misschien stopt dat iemand.”

„We weten uit eerdere ervaring dat het meest effectieve instrument om kinderen veilig te houden gewapende wetshandhavers op campussen is”, stelde de Texaanse senator Ted Cruz tegen verslaggevers.

Deze pleidooien sluiten aan bij de felle afkeer van conservatief Amerika tegen strengere wapenwetten. Niet de circa 270 miljoen vuurwapens die de Amerikaanse samenleving telt, zijn in hun ogen het probleem. Maar het feit dat niet overal en altijd ‘a good guy with a gun’ klaar staat om een slechterik met een wapen uit te schakelen.

Bewaakte school juist onveiliger

Dat bekende argument van de wapenlobby strookt al jaren niet met de realiteit. Niet alleen zijn schietpartijen op scholen – mondiaal bekeken – een nagenoeg exclusief Amerikaanse fenomeen. Gewapende beveiligers maken een school in de praktijk juist onveiliger, wees statistisch onderzoek vorig jaar uit.

De onderzoekers van de Hamline-universiteit in Minnesota bekeken 133 gevallen van en pogingen tot ‘school shootings’ tussen 1980 en 2019. Uit hun in wetenschappelijk tijdschrift JAMA gepubliceerde studie blijkt dat de aanwezigheid van bewakers niet leidde tot een lagere aantallen gewonden of doden als iemand het vuur opent. Integendeel, ook na correctie voor factoren als locatie of schooleigenschappen ligt het dodental bij schietpartijen 2,83 maal hoger als er een gewapende agent of beveiliger bij de schooldeur- of poort staat.

Het is een duidelijk voorbeeld van „het zeer goed gedocumenteerde fenomeen dat de aanwezigheid van een wapen tot meer agressie leidt”, schrijven ze in hun conclusie. „De kans op ongelukken neemt toe en zelfs goed getrainde agenten of bewakers kunnen in een fractie van een seconde verkeerde besluiten nemen.”

Bovendien zijn de daders bij massaschietpartijen vaak suïcidaal. Ze plegen hun daad met het doel het zelf uiteindelijk niet te overleven. Het Amerikaans-Engels kent hier de term ‘suicide by cop’ (zelfmoord door agent) voor. De aanwezigheid van een bewapende bewaker of agent kan een getroebleerde schutter in dit geval juist naar een school lokken, in plaats van hem af te schrikken.

Meeste daders kennen de school

Daarnaast zijn schoolschutters vaak geen ‘buitenstaanders’. De onderzoekers turfden dat 70 procent van de daders een zittende leerling of student is op de school of universiteit die ze aanvallen. En bij nog eens 15 procent gaat het om alumni. Ook in Uvalde ging de vermoedelijke dader als kind zelf naar de Robb-basisschool. Omdat veel daders bekend zijn met hun doelwit, schrijven de onderzoekers, „valt in twijfel te trekken hoe effectief het is om de beveiliging op te voeren of regelmatig active-shooter-oefeningen te houden.”

In een overzicht dat het onderwijsvakblad Education Week sinds 2018 bijhoudt, blijkt dat de VS dit jaar afstevenen op een piek in het aantal vuurwapenincidenten op scholen. Na een dip in pandemiejaar 2020, toen veel onderwijs virtueel plaatshad, had er vorig kalenderjaar het recordaantal van 34 incidenten plaats, met 15 doden en 53 gewonden. Dit jaar staat de teller, eind mei, al op 24 schietpartijen met (inclusief de slachtoffers in Uvalde) in totaal 27 doden en minstens 40 gewonden.

Texas verruimt wapenwetten

Ook na eerdere grote bloedbaden op onderwijsinstellingen – van ‘Columbine’ in 1999 via ‘Sandy Hook’ in 2012 tot ‘Parkland’ in 2018 – klonk van rechts steevast het pleidooi om de beveiliging op te schroeven. Verschillende staten verplichtten schoolbesturen hier wettelijk toe of maakten extra financiële middelen vrij. In Florida bijvoorbeeld moet op elke school een gewapende agent of beveiliger aanwezig zijn.

Lees ook Schietpartij, debat, dan weer stilte

Ook Texas zag na eerdere schietpartijen meer heil in het opschroeven van de beveiliging. Na het bloedbad op de Santa Fe-middelbare school in 2018 (tien doden, onder wie acht leerlingen) kwamen Republikeinse politici met voorstellen om schoolpersoneel beter te trainen voor noodsituaties en om leraren meer toegang te geven tot wapens.

Wapenwetten worden er ondertussen verruimd. Zo voerde Texas vorig jaar de zogenoemde Second Amendement Sanctuary Act in, die bepaalde federale wapenwetgeving moet ondermijnen. Ook werd het in september voor bepaalde groepen 18- tot 21-jarigen makkelijker gemaakt om toch een wapen aan te schaffen. De vermoedelijke schutter in Uvalde wist er enkele dagen na zijn achttiende verjaardag meteen twee te kopen.