‘Ik heb altijd geleerd dat je moet doorgaan. Niet opgeven’

‘Ik ben supertrots op wat ik heb bereikt. Dat ik het heb aangedurfd om een eigen lingeriezaak te beginnen. Mijn droom na te jagen. Dat vind ik best knap voor iemand die alleen huishoudschool heeft gedaan en op haar vijftiende begon als kapster. Voor mij was een eigen zaak altijd een ver-van-mijn-bed-show. Ik had het wel in mijn hoofd, maar dacht dat het voor mij onbereikbaar zou zijn.

„De stap om vijftien jaar geleden alsnog ondernemer te worden, was ook heel spannend. We hadden bijna een jaar naar een geschikt pand in de Utrechtse binnenstad gezocht en toen we op 5 december 2007 de sleutel kregen, brak de economische crisis uit. De eerste drie jaar waren een pittige tijd. We hadden betalingsachterstanden, soms durfde ik bijna de mail niet te openen. Maar we hebben het gered. Dankzij de formulemanager van de inkooporganisatie die in ons geloofde.

„Op de dag dat we met Mooi Lingerie begonnen, ben ik snel nog even getrouwd. Ik had mijn man ontmoet tijdens een vakantie. Onze kinderen hadden een klik. En toen we elkaar na die zomer weer zagen, bleken wij beiden te dromen van een eigen zaak. Terwijl we onderzochten of zoiets haalbaar zou zijn en wij ons ondernemersplan schreven, ontvlamde de liefde. Ik heb goud in handen met hem. Goud.

„Dat het een lingeriezaak zou worden, zou ik vroeger nooit hebben verzonnen. Ik begon als kapster en toen de kinderen groot genoeg waren, ging ik werken in de modezaken van Kreymborg, een keten die nu niet meer bestaat. Toen ik werd gevraagd om filiaalmanager voor Hunkemöller te worden, twijfelde ik. Ik was gewend om met jassen en kostuums te sjouwen. Lingerie vond ik geneuzel. Allemaal klein spul. En ik was bang dat het echt zo’n vrouwenomgeving zou zijn. Vol geklets en kinnesinne.

„Maar ik kwam in een geweldig team terecht en lingerie bleek een specialisme. Het is veel makkelijker om een broek of een rok aan iemand te verkopen dan een bh. Lingerie vraagt om persoonlijk advies. Om echte kennis. En je hebt intens contact met je klanten. Mensen worden in de paskamer vaak heel persoonlijk omdat je ze ziet in hun complete naaktheid. Je bent soms een halve psycholoog. De vooroordelen die ik had, bleken helemaal niet te kloppen.

‘Ik begon al jong met werken. Ik moest wel. Op mijn elfde kwam mijn moeder de trap aflopen en zei: ‘papa gaat weg en komt nooit meer terug’. Ze bleef achter met vier kinderen en kreeg enkel alimentatie. Zij heeft keihard gewerkt om haar hoofd boven water te houden. Ik had twee broers boven mij en een jonger zusje, en deed naast school de huishouding zodat mijn moeder kon werken. Ik vond dat vanzelfsprekend. En in de vakanties en weekenden plukte ik aardbeien of tuinbonen. Dat was in ons dorp Hedel heel normaal. Iedereen deed dat.

„Over de scheiding van mijn ouders werd bijna nooit gepraat. Mijn moeder hield niet van terugkijken. Ze had verdriet, maar wilde vooruit. Wat geweest was, was geweest. We moesten verder. Ik heb daarvan geleerd dat je moet doorgaan. En niet moet opgeven. Daar heb ik veel aan gehad toen ik er op mijn 28ste alleen voor kwam te staan met twee kleine kinderen, nadat mijn man overleed door suïcide. Het leven was hem te veel geworden. Hij kon het niet meer aan.

‘Tijd om bij die zwarte periode stil te staan, nam ik niet. Ik moest door. En 35 jaar geleden was er ook nauwelijks hulp voor nabestaanden van mensen die een einde aan hun leven hadden gemaakt. Ja, we konden naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Maar ik had geen klik met de mensen die daar werkten. Dus ik heb het allemaal zelf proberen op te lossen. Wel met lieve mensen en vrienden om mij heen, maar zonder professionele hulp. Helemaal in de geest van hoe ik ben opgevoed; hup, schouders eronder en gáán. Vooruit!

„Ik heb daar nooit van wakker gelegen. Ik ontdek nu pas dat ik de minder leuke periodes in mijn leven, maar ook de mooie periodes, altijd heb weggestopt. Daar ben ik voor in therapie. Want hoe optimistisch je ook bent en hoeveel energie je ook kunt hebben, kennelijk kom je jezelf op een gegeven moment toch tegen. Dan moet je gaan terugkijken en nadenken over wat er allemaal is gebeurd. En of je het goed hebt gedaan. En nee, natuurlijk heb ik het niet altijd goed gedaan. Maar ik heb wel altijd naar eer en geweten gehandeld.

„In tegenstelling tot wat mijn moeder ons heeft geleerd, kun je nare ervaringen niet simpelweg achter je laten. Doorpakken en niet omkijken is een kracht, maar ook een valkuil. Je blijft dingen meedragen. Soms heb je daar helemaal geen last van, maar dan ineens denk je: O ja, dat is er ook nog gebeurd. En dat. En dat. Pas nu ik 63 ben, ken ik slapeloze nachten.”

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl

