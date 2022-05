Gravenberch vertrekt voor 19 miljoen naar Bayern München

Na maanden van onderhandelingen zijn Bayern München en Ajax het eens geworden over het transferbedrag van middenvelder Ryan Gravenberch (20), meldt De Telegraaf woensdag. Bayern München is bereid een vast transferbedrag van 19 miljoen euro neer te tellen voor de middenvelder. Daarnaast kan Ajax nog maximaal 5,5 miljoen aan bonussen ontvangen, en krijgt de Amsterdamse club 7,5 procent doorverkooppercentage bij een volgende transfer van Gravenberch.

De onderhandelingen tussen beide clubs over de komst van de middenvelder liepen al geruime tijd, maar vraag en aanbod lagen daarbij te ver uit elkaar. De zaakwaarnemer van Gravenberch, wijlen Mino Raiola, ging daarom akkoord met een lager commissiepercentage en Bayern verhoogde het bod.

Naar verluidt ligt er voor de twintigjarige middenvelder een contract klaar voor vijf jaar bij Bayern München, hij moet alleen nog medisch gekeurd worden. Het salaris van Gravenberch zal bijna tien miljoen euro per jaar bedragen.

Jongste debutant

Gravenberch debuteerde in 2018 bij het eerste van Ajax en werd daarmee de jongste debutant ooit, met 16 jaar en 130 dagen oud. Tijdens het KNVB Bekerduel tegen HVV Te Werve wist hij te scoren en werd daarmee de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van Ajax. In totaal speelde hij 103 officiële wedstrijden voor de Amsterdamse club, waarin hij twaalf doelpunten maakten en tot dertien assists kwam.

Bij Bayern zal Gravenberch zich weer voegen bij oud-teamgenoot Noussair Mazraoui. De rechtsback ging transfervrij van Ajax naar Bayern en werd daar dinsdag gepresenteerd. Hij tekende een contract tot de zomer van 2026 bij de Duitse kampioen.