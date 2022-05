Feyenoord-fans vieren feest in aanloop naar de Conference League-finale

Feyenoord-fans gaan voorafgaand aan de finale tegen AS Roma alvast op de foto met de Conference League-bokaal. In 1970 won de Rotterdamse club de Europa Cup 1, en in 1974 en 2002 de UEFA Cup; hun laatste Europese titel. Tegenstander AS Roma won niet eerder een Europese competitie. Coach José Mourinho heeft al wel vier overwinningen in Europa met andere clubs op zijn naam staan.

Foto Pieter Stam de Jonge/ANP