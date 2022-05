Emile Roemer neemt afstand van meldpunt tegen NRC-journalist Dohmen

De Limburgse commissaris van de koning Emile Roemer neemt afstand van het meldpunt dat de Limburgse CDA’er Ger Driessen tegen NRC-redacteur Joep Dohmen heeft opgericht. Volgens Roemer tast het meldpunt „de vrijheid aan die een journalist nodig heeft om zijn of haar werk te kunnen doen”. Hij schrijft aan NRC dat hij wil benadrukken dat het meldpunt „een particulier initiatief van de heer Driessen betreft”, zonder relatie met de Provincie.

Maandag richtte de Limburgse oud-gedeputeerde Driessen zijn meldpunt op om naar eigen zeggen „voorbeelden te verzamelen” van negatieve ervaringen met NRC-journalist Dohmen. Driessen vond dat Dohmen onjuistheden heeft gepubliceerd in zijn recent verschenen boek De Vriendenreünie, over misstanden in de Limburgse bestuurscultuur. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) noemde de actie van Driessen „alarmerend” en „meer dan schadelijk”.

Roemer schrijft aan de krant dat hij de emoties van Driessen, die zich „onheus bejegend” voelt door de journalist, best kan begrijpen, maar dat het meldpunt „niet de juiste wijze is om daar uiting aan te geven”. Hij roept op het publieke debat „netjes en op inhoud met elkaar te blijven voeren, met respect voor elkaars posities, standpunten en opvattingen”. In het geval van een geschil kan iemand naar de Raad voor de Journalistiek of de rechter stappen.

Driessen wil woensdag desgevraagd niet „via de media” reageren, maar zegt een gesprek met Emile Roemer „niet uit de weg” te gaan.