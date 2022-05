Diepvriesrol

De eigenaar van No Fairytales presenteert haar diepvriesburrito’s graag als het gezonde, lekkere alternatief voor een pizzaburger, een broodje pizzavulling. Nogal makkelijk om die wedstrijd te winnen. De gevulde deegrol krijgt Nutri-score A, omdat er meer groenten en vezels in zitten dan in een pizza. Zo oogt-ie ook meteen gezond in de voedselwoestijn die het diepvriesvak is. Maar leg ’m thuis naast een burrito met zelfgemaakte vulling en dan blijkt het ineens best een plakkerige, zoete, slappe hap. Nul ‘bite’ en nogal klein voor een maaltijd. Toch niet echt het sprookje waarop we gehoopt hadden.

Nieuwsbrief NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven