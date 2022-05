Deze opera van Britten biedt herkenbare bakens, maar geeft ze niet cadeau

Een gedurfde keuze is het. Opera Zuid toert na twee jaar uitstel door corona door het land met Brittens komische en magische kameropera A Midsummernight’s Dream – vrij naar Shakespeare en net zo rijk aan lagen als een goede zomernacht is aan vluchtige geuren en verlangens. Thema’s? De grilligheid van de liefde. En daaromheen: schijn en wezen, droom en waak, onschuld en wreedheid.

Je snapt waarom de keuze viel op theaterregisseur Ola Mafaalani, die eerder Brechts Seven Deadly Sins regisseerde voor De Nationale Opera maar verder een opera-novice is. Ze houdt van uitbundig gevierde zinnelijkheid, van spontaan theater. Haar enscenering van A Midsummernights Dream is geen uitzondering. Met vragen aan het publiek sleurt ze je er meteen bij. Wie was er wel eens smoorverliefd? Ontrouw? Wie ambieerde er wel eens iets illegaals of pervers? En zeg eens eerlijk, begeert u degene van wie u houdt?

Deze opera biedt, weet je dan meteen, herkenbare bakens. Maar je krijgt die betrokkenheid niet cadeau: A Midsummernight’s Dream besnuffelt genregrenzen en gijzelt de waarneming tot je duizelig ziet. Net als bij Shakespeare zijn er de twee paren die met liefdeselixers worden beproefd door elfenkoning Oberon en zijn handlanger Puck, doorkruist door een tweede plot: een groep werklui die als voorstelling-in-een-voorstelling ‘Pyramus en Thisbe’ repeteren.

Industriële keuken

Waar A Midsummernight’s Dream betovert, is dat te danken aan Shakespeares woorden en Brittens wolfsneus voor muzikaal coloriet. Jasmijn, wilde kamperfoelie en violier – alles wat geurt in de tekst, ruík je in evenzeer geparfumeerde orkestvondsten: harp, klokjes, sopraanblokfluiten, glissandi, wellustige lage strijkers, een verliefde klarinet. Voor Brittens omgang met stemmen geldt hetzelfde, zoals blijkt uit dragende rollen voor kinderkoor (sterk aandeel van de Limburgse koorschool!) en countertenor, en geestige vocale travestie in ‘Pyramus en Thisbe’.

Mafaalani’s productie laat vanaf het openingskoor weinig aan de verbeelding over. Een magische vondst is wel de invulling van Puck: een ongrijpbare rol van acteur/luchttouwdanseres Dreya Weber. Maar de setting in een industriële keuken vol uitpuilende stellingen en met veel personen op het podium schuurt met het psychologische, intieme wezen van A Midsummernight’s Dream.

Gelukkig laat philharmonie zuidnederland onder Karel Deseure alle onderstromen horen. Maar je moet langs koud licht en stoïcijns citrusfruit raspende kinderen heenkijken om ze te voelen. Naar het waarom van de collectieve (m/v) verkleedpartij in hysterische kleuterprinsessenjurken blijft het gissen. Maar omdat Britten hier met kluchtige pastiches zelf welbewust over the top gaat, mag de productie dat ook.

De circa twintig-koppige cast is uitstekend, met goede en aansprekende jonge zangers in de kleine rollen en een opvallend fraaie Liesbeth Devos (Helena). Uitschieters zijn ook de zichzelf volledig gevende Marc Pantus (Bottom) en Christopher Gillett (Flute) en de prachtige Britse tenor Ted Black als Lysander.