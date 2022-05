De geschiedenis van deze familie neemt een wending die een romanschrijver te vergezocht zou vinden

Joseph Pearce was veertien jaar toen hij ontdekte dat zijn vader oorspronkelijk geen Brit was, zoals hij altijd had gedacht, maar een Joodse Duitser. In een autobiografische roman, Het land van belofte, beschreef hij eerder de zoektocht naar zijn verleden. Aan de hand van zijn familiegeschiedenis kun je de geschiedenis van heel Europa in de twintigste eeuw vertellen, en dat is wat Pearce ook doet in zijn nieuwe boek Tussen Oder en Zenne. Het is een onwaarschijnlijke geschiedenis die zich grotendeels afspeelt in Breslau, de stad aan de Oder die nu Wroclav heet en in Polen ligt, maar bij Duitsland hoorde toen de ene grootvader van Pearce er geboren werd.

Felix Peritz, een Joodse Duitser, is opgelucht als hij in 1914 bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog naar het front in België mag. Eindelijk is hij verlost van een saaie baan als magazijnhouder in de confectiezaak van zijn halfbroer. Felix keert terug met een IJzeren Kruis.

Joseph Vandenbrande, de andere grootvader van de schrijver, heeft een snoepwinkel in Vilvoorde als het Duitse bezettingsleger daar doorheen trekt en vernielingen aanricht. Vilvoorde is een stadje aan de rivier de Zenne, ten noorden van Brussel, in de provincie Vlaams-Brabant.

Pieter-Jan Vandenbrande met zijn zoons Jan en Joseph (r). Foto’s uit familiearchief Joseph Pearce

Achteraf is het soms makkelijk de geschiedenis te verklaren, maar dat is anders als je er middenin zit. Joseph Pearce laat dat mooi zien met het verhaal over zijn grootvaders. Zijn Duitse grootouders zijn Drei-Tage-Juden: ze gaan drie keer per jaar naar de synagoge, met Pasen, Nieuwjaar en Jom Kipoer (Grote Verzoendag). Verder speelt geloof geen grote rol in hun leven. In de jaren twintig worden Joden in Breslau regelmatig belaagd in de buurt van synagogen, zerken en grafmonumenten worden beklad. Maar Felix maakt zich aanvankelijk geen zorgen. Duitsland is een rechtsstaat, redeneert hij, en hij heeft als soldaat bewezen dat hij een echte Duitser is.

‘Alles Voor Vlaanderen’

Terwijl Felix het gevaar van het fascisme niet direct ziet, voelt de andere grootvader in Vilvoorde zich aangetrokken tot de Vlaamse variant ervan. Waarom mocht hij niet studeren, zoals zijn schoolgenoot Jules Nauwelaers, terwijl hij tot de besten van de klas behoorde? Jules kwam uit een welgesteld milieu en sprak Frans. Als goed katholiek leest Joseph De Standaard, de krant met AVV-VVK op de voorpagina: ‘Alles Voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor Kristus’. Joseph wordt lid van het Vlaamsch Nationaal Verbond van Staf Declercq, die later zal collaboreren met de nazi’s.

En dan neemt de geschiedenis een wending die menig romanschrijver te vergezocht zou vinden. In 1938, wanneer de positie van Joden in Duitsland benard wordt, slaagt Felix erin zijn 16-jarige zoon Werner naar Engeland te laten vluchten. Vluchteling of niet, als de Britten vervolgens de oorlog verklaren aan Duitsland, is hij als Duits staatsburger een enemy alien. Hij wordt naar een interneringskamp in Australië gestuurd. Daar krijgt hij de keuze: opgesloten blijven of dienst nemen bij de Britse strijdkrachten.

Felix Peritz (r) aan het Franse front, 1916. Foto’s uit familiearchief Joseph Pearce

En zo belandt Werner Peritz, die zijn naam verengelst tot Vernon Pearce, als bevrijder in Vilvoorde, waar hij op een dansfeest Rosalie, de jongste dochter van Joseph Vandenbrande ontmoet en verliefd wordt. En zo komt schrijver Joseph Pearce, een Vlaming met een Engels klinkende naam, aan zijn twee grootvaders.

Het is een mooie geschiedenis, als je je niet stoort aan de soms wat clichématige formuleringen van de auteur (Breslau heet steevast ‘de Odermetropool’, en een verhaal wordt niet gewoon verteld maar ‘vloeit van iemands lippen’). Maar wat voor een boek heeft Pearce nu eigenlijk geschreven? In zijn nawoord bedankt de schrijver tal van mensen die hem hielpen ‘de geschiedenis zo weinig mogelijk geweld aan te doen’, en uit de tekst valt op te maken dat hij de beschikking had over brieven. Maar de schrijver weet zo vaak wat zijn hoofdpersonen denken en voelen dat hij de geschiedenis hier en daar zelf moet hebben ingekleurd. Iets meer openheid daarover was prettig geweest. Of gewoon het een roman noemen.



Joseph Pearce: Tussen Oder en Zenne. Twee rivieren, twee grootvaders, twee wereldoorlogen. Atlas Contact, 288 blz. € 24,99 Tussen Oder en Zenne. Twee rivieren, twee grootvaders, twee wereldoorlogen. Atlas Contact, 288 blz. € 24,99 ●●●●●