Camus voelde zich verscheurd over de toekomst van Algerije

Tijdens de coronapandemie werd De pest van Albert Camus opnieuw een bestseller. De roman over de pestepidemie gaf precies aan hoe iedereen zich voelde: opgesloten, eenzaam en angstig. Ook de hoofdpersonen waren herkenbaar. De een maakte zich grote zorgen over de toekomst, de ander nam het wat luchtiger op. Wat eigenlijk niemand opviel was dat de roman zich afspeelde in Oran, een stad in het noordwesten van Algerije, het land waar Albert Camus in 1913 werd geboren.

Met dat land, in die tijd een Franse kolonie, had Camus een sterke band: hij groeide op in een volkswijk van Algiers, in een gezin van pieds-noirs. Zijn moeder was van Spaanse komaf, zijn vader, afstammeling van Elzassers die zich in de 19de eeuw in Algerije hadden gevestigd, sneuvelde als soldaat in de Eerste Wereldoorlog. Op zijn zeventiende stelden artsen bij Camus tuberculose vast, wat hem de absurditeit van het leven deed inzien. Wat was de zin ervan, als het er van de ene op de andere dag volstrekt anders uit kon zien? Het legde de basis voor zijn filosofie van het absurde, zijn zoeken naar evenwicht tussen opstand en opgeven, tussen schaduw en licht. Vanaf dat moment besloot hij zijn leven te wijden aan wat hem het meest zinvol leek: schrijven.

Toneel en communisme

In 1940 – hij was toen 27 jaar – vertrok Camus naar Parijs om werk te zoeken. Bij de krant Alger républicain had hij naam gemaakt als journalist, hij had een geëngageerde toneelgroep opgericht en was kort lid geweest van de communistische partij. In Frankrijk ging hij werken voor de clandestiene krant Le Combat en begon hij aan zijn roman De vreemdeling (1942) die hem beroemd zou maken.

Op en neer reizend tussen Algerije en Frankrijk, dacht Camus zijn leven lang na over de verhouding die beide landen tot elkaar moesten innemen. Hoe zijn denken zich ontwikkelde en ook hoe consequent hij daarin was, wordt duidelijk uit zijn onlangs voor het eerst vertaalde Algerijnse kronieken (1939-1958).

Voor de bundel, die oorspronkelijk in 1958 verscheen, selecteerde Camus een aantal artikelen die hij gedurende meer dan twintig jaar over Algerije publiceerde. Hij reisde door het land, kende het door en door. In 1939 bijvoorbeeld schreef hij een reportage over de hongersnood in Kabylië en een artikel over het verwerpelijke Franse beleid ten aanzien van het onderwijs in die regio: Franse en Algerijnse kinderen kregen gescheiden onderwijs, 80 procent van de Algerijnse kinderen viel buiten de boot. In de felle tekst ‘Crisis in Algerije’ wees hij erop dat er ‘niets inferieurs’ was aan het Algerijnse volk; de Fransen waren volstrekt onwetend, ze beseften niet eens dat honderdduizenden Arabieren twee jaar lang in de oorlog voor hen hadden gevochten.

Camus was ‘een man die al jong werd geconfronteerd met de Algerijnse ellende’ en keer op keer ‘tevergeefs’ voor escalatie had gewaarschuwd. De kwestie van Algerije’s toekomst verscheurde hem. Vooral, omdat hij noch ‘het onderdrukkende beleid’ van Frankrijk in Algerije kon steunen noch kon pleiten voor het ‘overleveren van de Arabische bevolking aan nog grotere ellende’ en het losrukken ‘van de Franse bevolking van Algerije’ aan haar eeuwenoude wortels.

Redelijke compromissen

Camus was, kortom, noch voor onafhankelijkheid van Algerije – een mening die door velen, onder andere door Sartre bekritiseerd werd – noch voor het voortzetten van de koloniale relatie. Je hebt ‘de plicht te aarzelen’, te wikken en te wegen, schrijft hij. Camus ging, vanuit zijn humanistische levenshouding, voor de verbinding, voor de nuance – ook in zijn tijd al niet de meest populaire houding. Bruggen slaan wilde hij, al pratend en overtuigend tot redelijke compromissen komen, waarin alle betrokken burgers zich zouden kunnen vinden.

Terreur en gewapende strijd wees hij af. Het geweld dat zowel het Algerijnse Front de Libération Nationale (FLN) als de Franse overheid aanwendden, veroordeelde hij scherp. Natuurlijk was de tijd van het kolonialisme voorbij en daar moest wel degelijk naar gehandeld worden. Maar Camus zag voor de betrokken burgers meer heil in een ‘federatie van volken gelieerd aan Frankrijk’.

Wat Camus daarmee bedoelde en waarom hij die vorm wenselijker achtte dan een Algerije ‘gelieerd aan een islamitisch rijk’, verklaart Eva Wissenburg ook in haar nawoord. De vertaalster heeft zich voor deze vertaling grondig in de tijd van Camus én in zijn leven en werk verdiept. Ze heeft bijvoorbeeld archiefonderzoek gedaan naar de positie van Camus over Algerije in de Nederlandse media. Veel aandacht voor zijn standpunt bleek er niet te zijn. Dankzij haar zorgvuldige en accurate vertaling is zijn visie, inclusief alle ambiguïteit, nu prachtig in beeld gebracht.

Hoewel Algerije volgens zijn biograaf Alain Vircondelet zijn ‘grande douleur’ was, zijn grote verdriet, gaf Camus het land noch zijn inwoners een prominente plaats in zijn romans. Niet in L’étranger, en niet in La peste (1947). Maar een groot deel van zijn journalistieke werk was eraan gewijd – gepassioneerd en geëngageerd.

Belangrijk dat ook de Nederlandse lezer nu kennis kan nemen van Camus’ zorgvuldige wikken en wegen – een wezenlijk kenmerk van de filosoof én de mens Albert Camus.



Albert Camus: Algerijnse kronieken (1939-1958). Vert. en nawoord Eva Wissenburg, Vleugels, 171 blz, € 24,50 Algerijnse kronieken (1939-1958). Vert. en nawoord Eva Wissenburg, Vleugels, 171 blz, € 24,50 ●●●●●