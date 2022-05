Ik maak sinds kort deel uit van het bestuur van een club die de concerten organiseert in de Sloterkerk in Amsterdam. Er komt heel wat bij kijken merk ik al. Maar we hoeven ons niet druk te maken over wat de musici spelen. Dat bepalen ze zelf.

Bij het doornemen van het repertoire voor het concert van mei keek de penningmeester heel tevreden. „Een goede keuze,” sprak hij. „Alle componisten minstens zeventig jaar dood. Dat scheelt voor de rechten bij Buma/Stemra. Maar in juni doen ze Philip Glass…”.

