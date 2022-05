Veel is er na de dood van Jeroen Brouwers geschreven over diens vete met Rudy Kousbroek, die ontaardde in een van de venijnigste polemieken uit de Nederlandse literatuur. Maar wie had er nou eigenlijk gelijk? Die vraag zag ik nergens gesteld, laat staan beantwoord.

Zelf had ik er ook omheen gedraaid toen ik vier jaar geleden een column over deze zaak schreef. Ik twijfelde en constateerde alleen dat Kousbroek in een herdruk uit 2005 van zijn omstreden boek Het Oostindisch kampsyndroom zijn begrip voor de Japanse keizer Hirohito op grond van nieuwe informatie voor een belangrijk deel moest terugnemen: „Hirohito was dus in werkelijkheid minder onschuldig en vredelievend dan ik hem hier heb beschreven […].”

Brouwers had Hirohito eerder in één adem met Hitler een oorlogsmisdadiger genoemd – en Kousbroek daarom een „oorlogsmisdadigersvriend”. Trok hij daarmee in deze polemiek aan het langste eind? Kousbroek vond van niet want hij bleef Brouwers in die herdruk heftig aanvallen. Terecht? Ik besloot nog eenmaal alles te herlezen wat zij over dit onderwerp hadden geschreven.

De kern van deze polemiek betrof een uiteenlopende visie op de toestanden in de Japanse kampen tijdens de Japanse bezetting van Indonesië. Zowel Brouwers als Kousbroek had als kind in zo’n kamp gezeten. Brouwers had het als een hel ervaren terwijl Kousbroek het wel vond meevallen. Hij zag Brouwers en anderen als lijders aan het ‘Oostindisch kampsyndroom’, dat wil zeggen „de onwil om na te gaan hoe het werkelijk geweest is en liever vast te houden aan een onwaarachtige voorstelling van zaken, aan een mythe.”

Brouwers wierp tegen dat hij een roman geschreven had en geen historisch referaat, maar bleef volhouden dat „het beestachtig optreden van de jappen tijdens hun oorlogvoering in Azië […] dat van de moffen […] onder aanvoering van Hitler” evenaarde.

Hier raken we de gevoeligste zenuw van deze polemiek. Kousbroek waarschuwt herhaaldelijk dat de wandaden van de Japanners niet vergeleken mogen worden met die van de Duitsers, die het karakter hadden van systematische uitroeiing. „De Japanners hebben nooit zes-en-een-half-miljoen mensen vermoord. Er was bij de Japanners geen ‘tot systeem verheven misdadigheid’. Er waren excessen, maar dat is iets van een totaal andere orde.”

Wat mij achteraf opvalt is dat Brouwers op dit moeilijk weerlegbare argument weinig weerwoord heeft. Hij noemt „Japanse evenbeelden van de Duitse foltermethodes en gaskamers” waarover hij gelezen heeft, maar hij gaat nauwelijks in op Kousbroeks constatering dat de Holocaust een uniek industrieel karakter had. Kousbroek noemt ook cijfers: uit de Indische gevangenschap kwamen 120.000 Nederlanders terug (van de 140.000), uit de Duitse kampen nog geen 6.000.

In een recensie van Kousbroeks boek viel schrijver Hans Vervoort, ook opgegroeid in een Japans kamp, destijds Kousbroek niet af, maar hij vond wel dat die meer geduld en begrip had kunnen opbrengen „voor de emotionele onredelijkheid van zijn opponenten”.

Mijn slotsom: Kousbroek relativeerde te klinisch het leed in de Japanse kampen, maar Brouwers overdreef dat leed toen hij vergelijkingen met de Duitse vernietigingskampen maakte. En dus: de polemiek tussen Brouwers en Kousbroek mag de boeken ingaan als een onbesliste strijd.