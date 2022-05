Zeker 14 kinderen en een docent gedood bij schietpartij op basisschool in Texas

Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas zijn dinsdag zeker veertien kinderen en een docent om het leven gekomen. Dat heeft de Texaanse gouverneur Greg Abbott bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. Ook de dader, volgens Abbott een 18-jarige man, zou zijn overleden. De schietpartij begon even na het middaguur lokale tijd in de Robb Elementary School in de plaats Uvalde, gelegen op zo’n 135 kilometer ten westen van de stad San Antonio.

Het Uvalde Memorial Hospital meldde na de schietpartij dertien kinderen te hebben opgenomen met verschillende verwondingen. Ook werd een man van rond de 40 jaar oud binnengebracht met onbekend letsel. In een ziekenhuis in San Antonio kwamen een volwassene en een kind binnen die bij de schietpartij aanwezig waren, meldt het ziekenhuis op Twitter. De volwassene, een 66-jarige vrouw, verkeerde in kritieke toestand.

Over het motief van de dader is nog niets bekend. De Robb Elementary School heeft iets minder dan 600 leerlingen. Leerlingen die in veiligheid zijn gebracht, worden in een buurthuis herenigd met hun ouders.