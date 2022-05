Op het internet circuleerden nieuwsberichten met de strekking dat ‘we’ in gezinsverband in de nacht van zondag op maandag het huis hadden ondergekotst vanwege het eten van bedorven slagroomsoesjes die ik bij de Vomar had gekocht om de verjaardag van mijn jongste dochter Frida van Roosmalen (inmiddels 1) te vieren.

Ik had dit zelf rondgebazuind, zonder te beseffen dat het ‘nieuws’ zou worden. Ik wil de angel niet uit de berichtgeving trekken, omdat we inderdaad allemaal ziek waren, maar het gaat te ver om dit te wijten aan de slagroomsoesjes van de Vomar.

Ik kom dagelijks bij de vestiging in Wormer en dat wil ik graag zo houden. Slagroomsoesjes van de Vomar kunnen tegen een stootje, zo snel bederven ze nou ook weer niet, en als je bij het eten ervan niets hebt geproefd, is de kans groot dat er met de slagroomsoesjes van de Vomar niets aan de hand was.

Een vaste klant van de Vomar, iemand die er wekelijks slagroomsoesjes koopt „omdat ze zo lekker vaak in de aanbieding zijn” vertelde me toen ik er met Lucie van Roosmalen (6) was om een aubergine, een pak hagelslag en een pakje roomboter te kopen, dat ze slagroomsoesjes weleens een halve middag in de zon had laten liggen voor ze ze at en dat ze toen nog steeds niet ziek was geworden.

Ja, oké, case closed.

Anderen klampten mij aan dat het weer eens heerste. Wormer wordt om onduidelijke redenen om de haverklap getroffen door griepvirussen, daar kon je slagroomsoesjes niet de schuld van geven. „Ik heb ook weleens een halve dag gekotst, maar kijk nu…”

Ik keek naar een vrouw achter een looprek, die inderdaad een frisse indruk maakte.

Haar man herinnerde zich ook hele kotspartijen.

„Maar nooit van slagroomsoesjes van de Vomar.”

Eigenlijk was af en toe een dag kotsen iets heel gewoons, niet iets om aan de grote klok te hangen.

Ik had mijn lesje weer eens geleerd.

Als je in een dorp woont, geeft het geen pas om dingen uit te vergroten.

Toen we allemaal weer beter waren, werden we op weg naar school ingehaald door drie brandweerauto’s. Ik zei voor de lol dat de school in brand stond.

Even later bleek dat de brandweerwagens inderdaad op weg waren geweest naar de basisschool van mijn kinderen. Er was geen brand, maar er hing wel een rare lucht en dus hadden ze het gebouw alvast voor de zekerheid onder water gezet. De juffen en meesters droegen fluorescerende hesjes en geboden alle ouders en kinderen rechtsomkeert te maken.

Het was nog veel te vroeg om conclusies te trekken.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.