Veiligheidsregio’s maken samen 3.750 extra noodopvangplekken klaar

In de komende drie weken streven alle vijfentwintig veiligheidsregio’s ernaar duizenden extra opvangplekken voor asielzoekers in verschillende regio’s te verzorgen. De veiligheidsregio’s hebben afgesproken zo’n 150 extra noodopvangplekken per regio te creëren in bijvoorbeeld kantoorpanden, of evenement- en sporthallen. In theorie dus 3.750 nieuwe plekken in totaal. Daar hebben de vijfentwintig burgemeesters verenigd in het Veiligheidsberaad maandagavond mee ingestemd, laat een woordvoeder van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) weten aan NRC.

De noodopvangplekken zijn een tijdelijke oplossing om de druk op het asielzoekerscentrum in Ter Apel te verlichten. Daar is plek voor 2.000 mensen. In de afgelopen weken is het meerdere keren voorgekomen dat asielzoekers daar geen bed hadden en daarom op een stoel, of zelfs buiten moesten slapen. Zo werden vorige week tientallen asielzoekers asielzoekers op stoelen in de wachtruimte van het aanmeldcentrum in Ter Apel dreigden te slapen, ‘s nachts nog met een bus naar een andere noodopvanglocatie gebracht.

Structurele oplossing

Gemeenten zijn niet verplicht de extra 150 opvangplekken te creëren, maar hebben er wel unaniem mee ingestemd, laat de woordvoerder weten. Het is de bedoeling dat er ondertussen aan een structurele oplossing wordt gewerkt voor het tekort aan opvangplekken. „Er is nu sprake van een crisis in de reguliere opvang, daar moeten we structuur in aanbrengen.” Die plannen worden volgens de zegsvrouw in de komende weken duidelijker. „Dat gaat dan bijvoorbeeld over flexibele locaties en meerdere aanmeldcentra.”

De tijdelijke opvang moet ervoor zorgen „dat we niet meer dat gesleep met mensen hebben” en „dat er een overloop is voor Ter Apel”, zei staatssecretaris Van Der Burg tegen persbureau ANP na afloop van het Veiligheidsberaad. „Op het moment dat we weten dat in elke regio plekken zijn, kan je het vervoer ook voor de aankomende drie weken regelen.”