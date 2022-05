‘Top Gun 2’: meer dan reclame voor het Pentagon

Het was een van de grootste hits van de jaren tachtig, Top Gun. De film over een eliteacademie voor straaljagerpiloten was in 1986 voor vrijwel alle betrokkenen een mijlpaal of een doorbraak, van hoofdrolspeler Tom Cruise tot het producentenduo Jerry Bruckheimer en Don Simpson. Het spektakel verdiende zijn budget (15 miljoen dollar) meer dan twintig keer terug en ook het Amerikaanse leger, dat materiaal uitleende, spon flink garen bij Top Gun. Het aantal aanmeldingen voor het leger steeg na de release met 500 procent.

Maar een goede film was Top Gun niet, zijn ereplekje in de Library of Congress-selectie van belangwekkende films ten spijt. Natuurlijk overtuigden de actiescènes die bezoekers meesleepten in een heroïsche legerfantasie. Maar buiten de cockpit was Top Gun een draak van een film, vol houterige dialogen (al dan niet met homo-erotische lading), uitgesproken narcistische personages en voorspelbare wendingen.

In deze context is het bewonderenswaardig hoe onderhoudend en enerverend het vervolg is dat hoofdrolspeler Cruise en producent Jerry Bruckheimer na ruim 35 jaar presenteren. Het is een slimme zet om de roekeloze Maverick te laten rijpen. De durfal is inmiddels een half mensenleven verder en klampt zich nog steeds angstvallig vast aan zijn vliegtuigen. Elke kans op promotie liet hij aan zich voorbijgaan en elke misstap werd gladgestreken door zijn oude rivaal én maatje Ice (Val Kilmer), die het tot admiraal heeft geschopt.

Na weer een baldadige stunt wordt Maverick gedwongen terug te keren naar de Top Gun-school om een lichting jonge piloten klaar te stomen voor een schier onmogelijke missie. Dit dwingt de held op leeftijd tot een confrontatie met zijn grootste trauma: de dood van zijn vliegpartner Goose in de vorige film. De zoon van Goose (Miles Teller) maakt deel uit van het team en heeft een rekening met te vereffenen met Maverick.

Het zou absurd zijn om Top Gun: Maverick een gelaagd psychologisch drama te noemen. Maar voor een actiefilm – en zeker vergeleken met het origineel – hebben de makers opvallend veel aandacht voor de ontwikkeling van de hoofdpersonages. Maverick is ondanks zijn droombaan een eenzaam figuur die zich nooit wist te binden. Ice heeft moeten accepteren dat het leven niet liep zoals hij voor ogen had. De rol van de 62-jarige Kilmer, die eigenlijk niet meer acteert sinds een zware operatie vanwege keelkanker, voelt gekunsteld. Maar toch zorgt zijn aanwezigheid – vooral door de overeenkomsten tussen de acteur en Ice – voor een moment van diepe ontroering.

De actiescènes zijn uiteraard dik in orde, dat is wel het minste wat het publiek mag verwachten van een Bruckheimer-film. Regisseur Joseph Kosinski, die het stokje van de in 2012 overleden Tony Scott overnam, heeft zijn budget van 150 miljoen benut om flink uit te pakken met vliegscènes. Het Amerikaanse leger verleende wederom alle medewerking door de makers te voorzien van talloze gadgets en vliegtuigen.

Er zullen opnieuw jongetjes zijn die besluiten dat zij ook zo’n stoer leven willen leiden als Maverick. Maar toch beklijft na Top Gun 2 veel minder dan bij het origineel het gevoel naar een peperdure reclamespot van het Pentagon gekeken te hebben.

Actie Top Gun: Maverick Regie: Joseph Kosinski. Met: Tom Cruise, Miles Teller, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm. In: 146 bioscopen ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven