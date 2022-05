Wantrouwen kan een machtig wapen zijn, Mark Rutte weet daar iets van. Na moeizame oppositiejaren diende hij najaar 2009 een motie van wantrouwen in tegen het kabinet-Balkenende IV. Zijn peilingen gingen de lucht in, negen maanden later was de VVD voor het eerst de grootste: Rutte werd premier.

Vorige week viel dezelfde Rutte het wantrouwen van de oppositie aan. Maar zoals hijzelf in 2009 klaagde over de zwakke respons op de kredietcrisis, zo laakt de Kamer na de Toeslagenaffaire en de Omtzigt-crisis (‘functie elders’) zijn haperende geheugen en de informatievoorziening van zijn kabinet. De eigenhandig gewiste sms’jes illustreerden hoezeer hij de afkeer van de oppositie hiervan onderschat.

Het past in een groter geheel. Ook toen Rutte na 1 april vorig jaar wankelde, werd hij niet nederiger. Hij hield vast aan zijn premierskandidatuur én eiste een coalitie met de CU. Zo blokkeerde hij een kabinet met een meerderheid in de senaat (VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks), waarvoor hij inhoudelijk grote concessies aan D66 moest doen. Een tactisch rommeltje dat de wankele basis van Rutte IV in de senaat verklaart: de conservatieve oppositie vindt het beleid te progressief, de linkse oppositie voelt zich gepasseerd.

Toch is het óók waar dat het wantrouwen van de oppositie geregeld overslaat in destructie. Als basis voor parlementaire controle is wantrouwen geen verkeerde houding. Maar het vereist wel zelfrelativering: controleurs moeten ook zichzelf kunnen wantrouwen. En een jaar geleden zag je al dat oppositiepolitici mensen als Pieter Omtzigt, Renske Leijten en – vooral – Geert Wilders gingen imiteren. Dan sprak Farid Azarkan (Denk), een handig politicus, van „misdadige spelletjes” in de ministerraad of „dictatoriale trekjes” bij bewindslieden, en was er niemand meer in Den Haag die zei: overdrijf je niet, Farid?

Het gevaar van oplopend wantrouwen is kortom reëel. Uitgerekend de Toeslagenaffaire liet het gevolg zien: een overheid die mensen wantrouwt, creëert mensen die de overheid wantrouwen. Dus Kamerleden die het kabinet voortdurend wantrouwen, kunnen weten wat ze oproepen: dat ook zijzelf uiteindelijk gewantrouwd zullen worden.

Zo hebben de premier én de oppositie zich vastgedraaid in een giftig spel waarin de overgang van destructie naar zelfdestructie gevaarlijk klein is.

En het verrast wel dat een premier die zolang zit, en graag als staatsman de geschiedenis ingaat, niet op de rem gaat staan. Het is zijn taak relaties met de oppositie goed te houden. Als die te lang lijden onder wantrouwen, is dat primair zijn probleem: reden voor bezinning op de eigen rol, niet voor uithalen naar anderen.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven