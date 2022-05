Syriër aangehouden in Kerkrade op verdenking van oorlogsmisdaden

Het Team Internationale Misdrijven van de politie heeft dinsdagochtend in Kerkrade een 34-jarige man uit Syrië aangehouden op verdenking van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De verdachte zou lid zijn geweest van Liwa al-Quds, een militie die nauw samenwerkt met het regime van de Syrische president Assad.

Het Openbaar Ministerie beschikt over aanwijzingen dat de man in januari 2013 samen met andere militieleden en officieren van de Syrische inlichtingendienst betrokken was bij de gewelddadige arrestatie van een burger. Het slachtoffer is later gemarteld in een gevangenis van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht.

Het is voor het eerst dat een vermeend oorlogsmisdadiger van het Assad-regime voor een Nederlandse rechter moet verschijnen. In Duitsland vonden dergelijke zaken al eerder plaats en werd begin dit jaar een officier van de Syrische inlichtingendienst tot levenslang veroordeeld.

De 34-jarige verdachte verbleef sinds 2020 in Nederland en had hier asiel aangevraagd. Hij kwam in beeld bij de politie na diverse tips, vermoedelijk vanuit de Syrische gemeenschap. Onder Syrische vluchtelingen bestaat al jaren grote onrust over Assad-handlangers die in Nederland op vrije voeten zijn. NRC bracht eerder drie andere mannen in beeld die lid waren van Assads knokploegen en milities en desondanks asiel kregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Nog geen van hen is aangehouden, het OM wil niet zeggen wat de voortgang van eventueel onderzoek is.

Lees ook: Eerst Assads strijder, nu asiel in Nederland

Wreedheden

Liwa al-Quds, waar zowel de 34-jarige verdachte als één van de door NRC onderzochte mannen bij betrokken was, werd aan het begin van de Syrische opstand opgericht in het Palestijnse vluchtelingenkamp al Nayrab in de buurt van Aleppo. Volgens Ali Aljasem, een PhD-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht die promoveert op paramilitaire bewegingen in Syrië, pleegde de militie talloze wreedheden tegen de Syrische burgerbevolking. „Ze speelden een grote rol in de verwoesting van Aleppo, roeiden burgerwijken uit, martelen arrestanten en ronselen kindsoldaten”, zegt Aljasem. „Daarbij krijgen ze niet alleen steun van het Assad-regime, maar ook van het Russische leger. Liwa al-Quds geldt als een van de vaste partners van de Russen in Syrië.”

Vanwege deze „systematische aanval op de burgerbevolking” kan Liwa al-Quds wat het OM betreft worden aangemerkt als „een criminele organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van internationale misdrijven” [een verzamelbegrip voor zeer ernstige schendingen van het internationale recht]. Eerder werd Islamitische Staat (IS) al aangemerkt als een dergelijke criminele organisatie.

Mocht de rechtbank oordelen dat de pro-Assad-militie inderdaad in dezelfde strafrechtelijke categorie valt als IS, kan dit een precedent scheppen voor eventuele toekomstige zaken tegen Assads handlangers in Nederland. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Haag.