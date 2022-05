PvdA, GroenLinks en D66 sluiten coalitieakkoord in Amsterdam

In Amsterdam hebben PvdA, GroenLinks en D66 een akkoord bereikt over een nieuw links college dat woensdagochtend zal worden gepresenteerd. Dat meldt de PvdA-fractie in een persbericht. De drie partijen onderhandelden sinds eind maart met elkaar. Donderdag worden de nieuwe wethouders gepresenteerd.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 17 maart werd de PvdA in Amsterdam de grootste. De drie partijen beschikken samen over een meerderheid van twee zetels in de raad. Vorige week zeiden de informateurs Lodewijk Asscher en Roos Vermeij (beiden PvdA) nog tegen de raad dat het coalitieakkoord vermoedelijk pas begin juni klaar zou zijn. De onderhandelingen duurden volgens Asscher lang, omdat de financiën van de gemeente Amsterdam er slecht voor staan, vooral dankzij de coronacrisis.

Met de nieuwe coalitie krijgt Amsterdam opnieuw een links college: in de vorige periode bestuurden PvdA, GroenLinks en D66 ook samen de stad, aangevuld met de SP. De politiek leiders van de coalitiepartijen – Marjolein Moorman (PvdA), Rutger Groot Wassink (GroenLinks) en Reinier van Dantzig (D66) – nemen in elk geval plaats in het college. Wie de andere wethouders worden, was dinsdagochtend nog niet bekend.

