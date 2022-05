Waarde Nederlandse export naar Oekraïne en Rusland sterk afgenomen

De Nederlandse waarde van de goederenexport naar Oekraïne en Rusland is in maart 2022 sterk afgenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het CBS. De exportwaarde naar Oekraïne nam met 84 procent af tot 18 miljoen euro, die naar Rusland met 67 procent tot 222 miljoen euro.

In totaal exporteerde Nederlandse bedrijven in maart 2022 voor 550 miljoen euro minder naar Oekraïne en Rusland dan in dezelfde periode een jaar eerder. Met name de export van machines en apparaten, vervoermaterieel en farmaceutische producten daalde sterk.

Hogere importprijzen

Nederland betaalde in maart 2022 juist ruim 2,2 miljard euro meer voor goederen uit Rusland dan een jaar eerder, terwijl er nauwelijks meer werd geïmporteerd uit dat land. Deze waardestijging van 115 procent heeft voor het overgrote deel (1,7 miljard euro) te maken met de hogere prijzen voor olie en gas, waar Nederland voor een groot deel afhankelijk van is. Verder steeg de importwaarde van metalen (onder meer nikkel, ijzer en staal) met 0,4 miljard euro.

De hogere prijzen voor Russische goederen hebben niet alleen te maken met de oorlog in Oekraïne: tussen maart 2021 en het begin van de oorlog op 24 februari 2022 namen de gas- en olieprijzen al sterk toe. Zo was de importwaarde van Russische goederen in januari 2022 zo’n 1,9 miljard euro hoger dan in januari 2021. De hogere importwaarde had onder meer te maken met de sluiting van enkele kerncentrales in Europa, en met onzekerheid op de energiemarkt over ingebruikname van de Nord Stream 2-gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland.

De importwaarde uit Oekraïne nam in maart 2022 ten opzichte van een jaar eerder weliswaar met 10 procent af tot 113 miljoen euro, maar in hoeveelheid importeerde Nederland ook 31 procent minder. Dit betekent dat de prijzen per product gemiddeld stegen. Nederland kreeg vooral te maken met veel hogere prijzen voor voeding, zoals tarwe, maïs en zonnebloemolie. Eerstgenoemde is basisvoedsel voor 30 procent van de wereldbevolking, maar is mede door de oorlog voor miljoenen onbetaalbaar geworden.