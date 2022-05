Nieuw op streaming week 21: Moonbase 8, Sophie Cross, en Ricky Gervais: Supernature

Twee van de grootste series van het jaar verschijnen op dezelfde dag: Netflix brengt vrijdag het nieuwe seizoen van Stranger Things (zie de recensie op deze pagina), terwijl Disney+ tegelijkertijd inzet op Obi-Wan Kenobi (zie pagina C6). Geen zin in die titels? Dan zijn nog andere opties.

Moonbase 8

Deze Amerikaanse comedyserie gaat over drie middelmatige astronauten die zich proberen te kwalificeren voor een maanmissie met de NASA. De hoofdrollen worden gespeeld door komieken Fred Armisen, Tim Heidecker en John C. Reilly. Het drietal bedacht de serie ook.

Ziggo Movies & Series, 6 afleveringen.

Sophie Cross

Franstalige misdaadserie over een voormalig strafrechtadvocate die nu bij de politie werkt. De vermissing van haar zoontje werpt nog steeds een schaduw over het leven van Sophie Cross (Alexia Barlier) en haar man Thomas, die ook bij de politie werkt. In de eerste aflevering zien we Cross terwijl ze aan haar eerste zaak werkt. Na een aanrijding wordt een lijk aangetroffen in de achterbak van de auto van een bekende dealer.

NPO Plus, 3 afleveringen.

Ricky Gervais: Supernature

In zijn nieuwe stand-upspecial legt komiek Ricky Gervais (The Office, After Life) de regels van comedy uit.

Netflix, 64 minuten.