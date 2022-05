Gisteren deed ik boodschappen bij een grote supermarkt. De plastic muntjes voor een winkelwagen waren op.

Ik vraag een oudere dame om haar munt.

„Eerst even dit”, zegt ze.

Ze duwt de kar in een andere kar, schuift het kettinkje in haar wagen en haalt de munt eruit.

„Alstublieft”, zegt ze.

