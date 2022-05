Kuipers: ministerie VWS bemoeit zich niet meer met OMT-adviezen voor openbaarmaking

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) zal de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) voortaan niet meer beoordelen voordat deze naar buiten worden gebracht. Dat heeft minister Ernst Kuipers (D66) dinsdag gezegd in een debat in de Tweede Kamer over de bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen. Kuipers nam daarmee het voorstel over van SP’er Maarten Hijink.

Afgelopen februari onthulde televisieprogramma Nieuwsuur, aan de hand van Wob-stukken, dat het ministerie aan het begin van de coronacrisis met succes om aanpassingen van teksten van OMT-adviezen had gevraagd. Vaak ging het om verduidelijkingen, maar soms om inhoudelijke aanpassingen. Zo stond in de oorspronkelijke versie van één van de adviezen niet dat het dragen van een mondkapje in de ouderenzorg ontraden werd. In de definitieve versie stond dat wel, op verzoek van een ambtenaar van VWS.

Tijdens het debat dinsdag zei Kuipers dat „veel” van de opmerkingen van de ambtenaren over de OMT-adviezen gingen om „opheldering”, maar hij zei ook dat de bemoeienis van VWS met de adviezen in ieder geval heeft geleid tot de „schijn van dat er op de een of andere manier gestuurd is”. Tot dan toe had Kuipers altijd beweerd dat die bemoeienis niet verder was gegaan dan vragen om het verduidelijken van bepaalde teksten.

Kuipers wil nog wel dat OMT-adviezen voor publicatie worden beoordeeld door het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO), een team van ambtenaren van onder meer de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de GGD-GHOR. Maar hij beloofde dat eventuele wijzigingen die dat oplevert voortaan zullen worden vastgelegd.