Minder steun voor vergroening onder beleggers Shell

De aandeelhoudersvergadering van Shell in Londen liep dinsdag uren vertraging op door klimaatactivisten. Bijna alle vragen van de beleggers gingen later op de dag over de verduurzaming van het olieconcern. Toch kreeg de oproep van de activistische beleggersgroep Follow This aan Shell om zich aan ‘Parijs’ te houden minder steun dan vorig jaar.

De zogeheten klimaatresolutie kreeg ruim 20 procent van de aandeelhouders achter zich, tegen 30,5 procent een jaar eerder. Doel van het klimaatakkoord van Parijs (2015) is de uitstoot van broeikasgassen zodanig te beperken dat de aarde met maximaal 2 graden (en liefst maximaal 1,5 graden) opwarmt. Ook de steun voor Shells eigen plan tot verduurzaming viel dit jaar lager uit: 79,8 procent, tegen 88,7 procent in 2021.

De lagere steun voor Follow This, dat al zes jaar een resolutie bij de aandeelhoudersvergadering van Shell inbrengt, kan te maken hebben met de oorlogssituatie in Oekraïne en de huidige energiecrisis. Ook de steun bij BP daalde dit jaar, van 21 naar 15 procent.

Tekorten voorkomen

Eerder meldde de grote belegger BlackRock (goed voor een belang van ruim 6 procent in Shell) dit jaar minder snel klimaatresoluties te zullen steunen. Volgens de Amerikaanse beleggers zijn op dit moment nieuwe fossiele investeringen juist nodig om eventuele tekorten te voorkomen. Vóór de vergadering hadden negen van de tien grootste Nederlandse beleggers, zoals PGGM, Aegon en Achmea, al aangegeven de resolutie van Follow This te steunen.

Bestuursvoorzitter Ben van Beurden van Shell nam uitgebreid de tijd om uit te leggen waarom de resolutie van Follow This volgens hem onrealistisch is. De oproep om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen substantieel te verlagen zou er in de praktijk toe leiden dat Shell een deel van zijn activiteiten zou moeten staken.

Directeur Mark van Baal van Follow This vroeg Van Beurden hoeveel Shells uitstoot in 2030 zal zijn gedaald, maar daar wilde de topman geen duidelijkheid over geven. Volgens critici is juist een snelle daling cruciaal voor de vraag of het Parijs-akkoord wordt gehaald. Vorig jaar verplichtte de Haagse rechter het concern in een rechtszaak van Milieudefensie om de uitstoot in 2030 met 45 procent terug te brengen. Volgens Shell, dat tegen de uitspraak in hoger beroep is gegaan, is het veel zinniger om producten te maken die relatief schoner zijn, dan activiteiten af te stoten om absolute doelen te halen.

We denken dat de maatschappij in de toekomst nog fossiele producten nodig zal hebben

‘Economische waanzin’

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties noemde vorige week nieuwe investeringen in olie- en gasvelden nog „economische waanzin”. Een aandeelhouder vroeg aan president-commissaris Andrew Mackenzie waarom Shell toch nog investeert in fossiele energie, ondanks de duidelijke woorden van de VN-topman. „We zijn het – in a small way – niet met elkaar eens”, zei MacKenzie voorzichtig. „We denken dat de maatschappij in de toekomst nog fossiele producten nodig zal hebben.”

Diezelfde Mackenzie vervulde dinsdagochtend ongewild een hoofdrol toen aan het begin van de aandeelhoudersvergadering demonstranten massaal een aangepaste Queen-hit – ‘We will stop you’ – bleven zingen. De weifelende Schot, die zijn eerste Shell-vergadering leidde, trachtte aanvankelijk in gesprek te komen met de actievoerders, maar besloot uiteindelijk de vergadering te schorsen. Na ruim een uur schorsing maakte hij bekend dat de onderbreking nog uren zou duren omdat veel demonstranten zich vastgelijmd hadden aan hun stoel en de politie tijd nodig had om hen te verwijden. Pas na vier uur kon de vergadering in Londen, die ook digitaal te volgen was, echt beginnen. Tot voor kort kwamen de aandeelhouders van Shell in Den Haag bijeen, maar sinds eind vorig jaar is het olieconcern volledig Brits geworden en staat het hoofdkantoor in Londen.