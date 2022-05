Journalistenbond NVJ noemt meldpunt tegen NRC-journalist ‘alarmerend’

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) vindt het „alarmerend” en „meer dan schadelijk” dat de Limburgse oud-gedeputeerde Ger Driessen (CDA) een meldpunt heeft opgericht voor ervaringen met NRC-journalist Joep Dohmen. Dat heeft algemeen secretaris van de organisatie Thomas Bruning dinsdag tegen vaktijdschrift Villamedia gezegd. Hij zou het een „goed signaal” vinden als het CDA besluit afstand van het meldpunt te nemen en nadenkt over een royement van initiatiefnemer Driessen.

De oud-gedeputeerde richtte het meldpunt maandag naar eigen zeggen op om „meer voorbeelden” te verzamelen van wat hij „de methode Dohmen” noemt. Hij beweert dat er onjuistheden staan in het recent uitgebrachte boek De Vriendenreünie, over misstanden in de Limburgse bestuurscultuur, dat Dohmen samen met NRC-journalist Paul van der Steen schreef. Driessen zegt op de website van het meldpunt dat het boek suggereert dat „Limburg en zijn bestuurders zo ongeveer op aarde zijn gezet om te ritselen en de zaak te belazeren”.

„In tijden waarin de journalistiek onder vuur ligt, is een dergelijke persoonlijke aanval meer dan schadelijk”, zei Bruning tegen Villamedia, „zeker omdat deze komt van (ex-)politici met een voorbeeldfunctie.” NRC-hoofdredacteur René Moerland stelt dat er „goede wegen” zijn om „onjuistheden of kritiek op een journalist” aan de orde te stellen. „Dat kan door naar de uitgever, een hoofdredacteur, de Raad voor de Journalistiek of de rechter te stappen. Daar is geen meldpunt voor nodig.”

Reactie CDA

CDA-partijvoorzitter Hans Huibers zei dinsdagmiddag tegen persbureau ANP dat zijn partij „pal voor de persvrijheid” staat. „Daar past een meldpunt tegen een journalist niet bij.” Huibers zegt dat hij dat ook aan Driessen heeft laten weten.

Bruning van de NVJ verwijst behalve naar het opgerichte meldpunt ook naar de „zeer agressieve” uitspraken van CDA-Kamerlid en voormalig minister en staatssecretaris Raymond Knops over Dohmen en journalisten van De Limburger, eerder deze maand. Uit onderzoek van NRC en De Limburger bleek dat Knops in 2010, toen hij ook Kamerlid was, onterecht tienduizenden euro’s voordeel kreeg bij de aankoop van een bouwperceel.

Knops daagde de journalisten voor de rechter en sprak in een betoog voor de rechtbank van de „bende van Dohmen”. „Telkens hetzelfde patroon. Brutaal, intimiderend, bewijslast omkeren en ‘hoor en wederhoor’ als afvinklijstje.” NRC-hoofdredacteur Moerland noemde Knops’ commentaar „een ongekend vergaande aanval op ons als journalistieke organisatie”. Woordvoerder van de NVJ Paul Teixeira vond de uitspraken van Knops „verwerpelijk”.

