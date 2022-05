In Wassenaar denken de inwoners mee over het collegeakkoord

Als een soort examenkandidaten zitten de Wassenaarse politici klaar, pen en papier bij de hand. Voor hen stoeltjes voor inwoners. Die druppelen binnen, sommigen met een hele informatiemap bij zich. De vraag van de middag: wat vindt u dat er in het coalitieakkoord moet komen?

Ruim twee maanden is het sinds de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. En een groot aantal gemeenten – 215 van de 333 – heeft nog géén nieuw college. In sommige gemeenten, zoals het Gelderse Hattem, is de onderhandelingsfase zelfs nog niet aangebroken. Het formeren gaat daarmee langzamer dan vier jaar geleden.

Daar is niet één eenduidige reden voor te geven. Maar wat wel opvalt, is dat in tegenstelling tot in 2018 en zeker 2014 er in meer gemeenteraden voor werd gekozen om eerst een verkennende of informerende fase te beginnen voor er werd onderhandeld over de inhoud. Oók in gemeenten waar de politieke samenstelling nauwelijks was veranderd.

In Wassenaar, waar de uitslag wel wisseling veroorzaakte, kwam ook een informateur: VVD’er Martijn Bolkestein, kort Tweede Kamerlid en ex-raadslid in Bloemendaal. Na anderhalve maand concludeerde hij dat de twee grootste partijen – VVD en Hart voor Wassenaar – op „hoofdlijnen programmatische en procesmatige overeenstemming” konden vinden. Die twee, aangevuld met GroenLinks en Lokaal Wassenaar!, onderhandelen nu over een akkoord op hoofdlijnen.

Als de inwoners zitten, zegt Bolkestein (neef van voormalig VVD-leider Frits): „U wilt natuurlijk weten of we bijna klaar zijn. Het duurt zo lang als we denken dat nodig is. Het gaat zo snel als het kan.”

Na afloop van de middag zegt hij: „Dit zijn allemaal mensen die overdag drukke banen hebben, ze kunnen niet elke dag onderhandelen.” En: „Ze moeten ook terug naar de fracties en die weer naar de achterban. Als je die tijd niet geeft, dan voelt de achterban zich niet betrokken.”

Vier jaar geleden leek een coalitie in de maak met de VVD en Hart voor Wassenaar (HvW). Op het allerlaatste moment knapten de onderhandelingen en belandde HvW in de oppositie. Nu lijkt lijsttrekker Henri Hendrickx vol goede moed: „We hopen dat u over vier jaar nóg blijer bent dan nu”, zegt hij tegen de inwoners.

Nu er nog geen akkoord is, hebben de inwoners nog kans iets op de agenda te zetten. In meer gemeenten wordt om input van inwoners gevraagd. In Wassenaar zijn er twee rode draden: participatie en verkeer, met name over het instellen van 30 km-zones en waar die dan moeten komen, en over sluipverkeer. Daarover stellen de fractievoorzitters ook vragen, en ze schrijven allemaal mee als de inwoners vertellen. Want verkeer kan een heikel punt worden bij de onderhandelingen.

Ze schrijven ook mee als de voorzitter van buurtvereniging Duinrell met een nieuwe term komt: gilpunten. Dat zijn de hogere attracties die volgens hem het gelijknamige attractiepark neerzet – en ja, zo hoor je de bezoekers boven de bomen van de groene gemeente uit gillen. „Zoals de sirenes die ook op hoge palen staan.”

Bolkestein waarschuwt een paar keer: „Er zullen vanmiddag geen toezeggingen worden gedaan. Maar we luisteren wel.”

Bij veel inwoners blijkt er oud zeer te bestaan als het om participatie gaat. Toch zijn ze er deze middag, om opnieuw te participeren, maar vooral duidelijk te maken dat ze dan ook iets verwachten. Thea Messemaker zegt bijvoorbeeld: „We horen elke vier jaar opnieuw dat de communicatie met en informatie naar bewoners beter zal gaan.” Ze schreef een nota over hoe burgers betrokken konden worden bij besluitvorming: „Die is besproken in de raad, maar daarna blijven liggen.”

‘Nee is ook een antwoord’

Jan de Roos van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar zegt: „Er is een disconnect met buurtverenigingen. Alleen als er iets speelt, is er ad hoc contact.” En: „Het zou zo fijn zijn als mensen die inspreken in de gemeenteraad horen wat ermee gebeurt. Nee is ook een antwoord.”

Dorine Nieuwzaag, van wijkvereniging Burgwey, vertelt over een bouwproject waarbij zij „uit de krant heb moeten vernemen” dat het doorging. Ze is „redelijk boos”. „Omdat niet gedaan is wat u wilde of omdat niets gedaan is met wat u zei?”, vraagt Hendrickx van Hart van Wassenaar. Zij: „Om het niet gehoord worden.”

Sommige fractievoorzitters waren sceptisch toen Bolkestein deze middag belegde. Jeroen Gankema van Lokaal Wassenaar! zegt het eerlijk. De Wassenaarders hadden bij de verkiezingen hun stem toch al laten horen? Toch vond hij het een interessante middag. Bolkestein zegt het nog maar eens: „Het gaat zo snel als het kan, en zo langzaam als nodig.”