In de fabriek voor kantoorkasten maakt Ahrend nu de videobelcel

Op het eerste gezicht was het de slechtst getimede productlancering ooit. Een glazen cabine waarin twee mensen zich op kantoor voor overleg kunnen terugtrekken, vlak voor de coronapandemie op de markt brengen.

„Daar durft niemand meer in te zitten”, zegt Eugène Sterken, topman van kantoorinrichter Ahrend. In de showroom van het bedrijf in Amsterdam-Zuidoost laat hij de ruimte zien: twee bankjes, recht tegenover elkaar, van de buitenwereld afgezonderd door gestoffeerde houten panelen en glas. Als je ergens het risico loopt besmet te raken, is het wel met z’n tweeën in deze kleine cabine, met de hoofden hooguit anderhalve meter van elkaar.

Maar toen in de coronacrisis videobellen een dagelijkse bezigheid werd, dachten de productontwerpers bij Ahrend nog eens na over hun idee. Wat als ze zo’n ruimte zouden herinrichten als videobelruimte? Voor één persoon weliswaar, en dan extra aandacht vestigen op de goede ventilatie die erin zit, waar het bedrijf eerder niet nadrukkelijk op wees.

Inmiddels zijn deze cabines uitgegroeid tot een succesnummer van Ahrend (1.387 werknemers, fabrieken in Nederland, Tsjechië en China). Bijna een vijfde van alle aanvragen gaat over de belruimtes, zegt Sterken. „We weten inmiddels dat video-overleg wel blijft. Thuis zijn we daar al aan gewend, maar we keren nu terug naar kantoren die er nog niet op ingericht zijn.”

Het Nederlandse Ahrend, een van de grootste kantoorinrichters van Europa en wereldwijd actief, heeft zich de afgelopen twee jaar véél moeten aanpassen. In eerste instantie toen heel Nederland in maart 2020 thuis kwam te zitten, en voor de tweede maal nu het land terugkeert naar kantoor. Door corona is de rol van het kantoor blijvend veranderd, zegt Sterken. Werknemers komen er minder vaak dan voorheen. En als ze komen, is het vaker voor overleg, om te brainstormen of voor contact met collega’s.

Dat vraagt een ander soort inrichting, waarbij ook wordt nagedacht over een betere akoestiek. Bij bedrijven, waar honderdduizenden Nederlanders jarenlang soms zonder het te weten op Ahrend-meubilair werkten, zijn minder werkplekken nodig – maar wel meer ander meubilair, zoals videobelcabines en banken en zithoeken voor overleg. Tegelijkertijd zijn er op zolderkamers juist heel veel ‘nieuwe’ kantoren bijgekomen, die ook moeten worden ingericht.

Dan krijg je dus ruimtes als die van Ahrend.

Werknemers vervaardigen in Sint-Oedenrode onder meer de stoffering voor stoelen, banken en belhokjes. Foto Merlin Daleman

Informele zithoek

Voor een bedrijf als Ahrend zijn zulke producten een grote verandering, die aan de kern van de organisatie raakt. Bij Ahrend draait het van oudsher voor bijna een derde om reparatie en vervanging van ‘klassiek’ kantoormeubilair: bureaus en stoelen. Het bedrijf kent die markt tot in detail. Al in de jaren vijftig produceerde het de Revolt-stoel, een klassieker van ontwerper Friso Kramer. Honderdduizenden kantoormedewerkers en scholieren zaten dagelijks op het doodsimpele ontwerp.

Door de pandemie viel die vervangingsmarkt stil. Van de 347 miljoen euro omzet in 2019 bleef in het eerste jaar van de pandemie nog 268,5 miljoen over. Inmiddels herstellen de inkomsten zich. Vorig jaar steeg de omzet naar 284,6 miljoen, maakte Ahrend dinsdag bekend. Ook de brutowinst nam weer toe, van 10,9 miljoen naar 17,5 miljoen euro.

Terugkomen op het niveau van 2019, maar met andere producten, voor het ‘hybride’ kantoor – dat is nu het streven

„Het is een flinke klap geweest”, vat Sterken het voorjaar van 2020 samen. Terugkomen op het niveau van 2019, maar met andere producten, voor het ‘hybride’ kantoor – dat is nu het streven. Ontwikkelingen zoals thuiswerken en videobellen waren ook voor corona al in opkomst, maar de pandemie heeft dat proces volgens de topman versneld.

Naast belruimtes en thuiswerken doelt Sterken dan onder meer op een huiselijke sfeer op kantoor, met informele zithoekjes. In de showroom in Amsterdam staat nu een brede keuze aan kleurrijke banken, salontafels en zitkuipjes. Op het eerste gezicht lijkt het meubilair zoals elke woonwinkelketen dat verkoopt, maar volgens Sterken verschillen zijn producten duidelijk van de banken en stoelen in de Nederlandse woonkamers.

Zo zijn er exemplaren met heel hoge rugleuningen, die de gebruiker afschermen van de rest van de ruimte – goed om te kletsen zonder dat je collega’s stoort. En ook de lagere modellen ogen misschien huiselijk, maar zijn wel degelijk ontworpen voor kantoor. „Als je hierop zit, kun je niet achterover leunen. Je kunt er alleen actief op zitten.” Dus: goed om op te vergaderen, maar niet heel geschikt voor televisiekijken.

In de fabriek worden op een automatische productielijn kantoorstoelen in elkaar gezet. Foto Merlin Daleman

Driehoog bezorgen

Ahrend, eigendom van investeerder HAL, zag het kantoor al vaker ingrijpend veranderen. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1896, toen de destijds nog minderjarige Jacobus Ahrend in de woonkamer van zijn moeder een winkel in schilder- en tekenbenodigdheden begon. De eerste producten: een passer en een tekentafel.

In 126 jaar zag Ahrend houten stoelen vervangen worden door stalen exemplaren, de opkomst van de ergonomie, de intrede van de flexwerkplek. De belangrijkste fabriek van Ahrend, een enorm hallencomplex ingeklemd in een meander van de Dommel in Sint-Oedenrode, maakte een paar decennia geleden nog veel kantoorkasten.

Doordat documenten nu digitaal worden opgeslagen, zijn die uit de hallen verdwenen – Ahrend laat ze door anderen maken. De vijfhonderd productiewerknemers in ‘Oed’ sleutelen op een automatische productielijn stoelen in elkaar, of vervaardigen aan naaimachines de stoffering voor stoelen, banken en belhokjes. Achterin het pand ligt het glas opgeslagen voor de deuren van de belcabines – een nieuw materiaal voor Ahrend.

Het lijkt nu misschien alsof het plan voor een post-coronakantoor er van meet af aan lag, maar in de praktijk was het ook vaak zoeken. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met al die thuiswerkers die van hun werkgever een stoel kregen aangeboden voor op zolder? „Tot dan toe leverden we complete inrichtingen met vrachtwagens”, zegt Sterken. „Nu moesten we naar thuisadressen, driehoog achter.”

Dat vraagt ook logistiek een heel andere aanpak. „Bij een professionele klant kun je de afspraak maken dat je over tien weken levert. De consument wil zo’n stoel meteen. We hebben daarom een magazijn gehuurd en zijn een voorraad gaan aanleggen, want we wisten: dat thuiswerken wordt groot.” Vorig jaar verkocht Ahrend voor 32 miljoen euro aan thuiswerkplekken.

Soms was het ook kiezen wat níét te doen, zegt Sterken. Zo leverde Ahrend in de eerste coronagolf heel kort ook spatschermen, maar daar stopte het al snel mee. Zulke schermen zouden schijnveiligheid creëren en het was bovendien geen oplossing voor de langere termijn. Liever stak Sterken dan zijn energie in nadenken over hoe het kantoor eruit moest zien ná handgelpompjes en de getapete lijnen op de vloer. Uit enquêtes die het bedrijf hield onder klanten, kwamen de afgelopen twee jaar steeds duidelijker behoeftes naar voren – zoals meer thuiswerken, de belcabines en de zithoeken.

Zou de omzet, nu de wereld alweer enkele maanden terug is op kantoor, dan niet al een stuk verder hersteld moeten zijn? Sterken: „Er zijn heel veel bedrijven die de kat uit de boom gekeken hebben. De orders voor thuiswerkplekken kwamen ook pas op gang in 2021, toen werkgevers thuiswerken structureel onderdeel maakten van hun beleid. Niet in 2020. We kregen vorig jaar heel veel vragen over hoe het verder zou gaan. Een anderhalvemetereconomie, ja of nee? Nu zie je dat bedrijven op de knop drukken.”

Goede kantoorstoelen blijven volgens topman Eugène Sterken ook in het nieuwe kantoor onmisbaar. Tijdens je werk goed zitten is „het allerbelangrijkste”, zegt hij. Foto Merlin Daleman

Kantoorstoel onmisbaar

Belcabines, thuiswerkplekken en banken mogen dan goed verkopen, de kantoorstoel blijft ook in het nieuwe kantoor onmisbaar. Als Sterken zijn hele kantoor zou moeten terugbrengen tot één object, zou hij altijd kiezen voor de ergonomische, moderne stoel die aan zijn bureau staat. Tijdens je werk goed zitten is „het allerbelangrijkste”, zegt hij resoluut.

In de werkkamer van Sterken in Amsterdam-Zuidoost staat in een hoek op een podium een van de eerste ontwerpen van de Revolt-stoel. Twee plankjes, ijzeren staven ter verbinding – niks meer. Sterken kijkt er graag naar, put er inspiratie uit. „Friso zei altijd: het slechtste design was het design waarbij je zag dat er een designer was bezig geweest.” Wegdenken, daar ging het om. Niet te nadrukkelijk aanwezig zijn.

En, hoeveel tijd Ahrend ook al stak in het ontwerp van de perfecte bureaustoel, zelfs na zeventig jaar is hij nog niet af. Het moet nóg „intuïtiever”, vinden ze bij Ahrend. Sterker, dat wordt in het huidige kantoor alleen maar belangrijker, meent de topman. „We zijn nu bezig met Ben van Berkel een nieuwe kantoorstoel te ontwikkelen.” Van Berkel ontwierp onder meer de Erasmusbrug in Rotterdam.

Het idee? Zo min mogelijk hendels en knoppen, zoals nu bij veel kantoorstoelen wel het geval is, en materialen die zich aanpassen aan het lijf van de gebruiker. Wel zo handig in het hybride kantoor, waar een stoel in de ochtend en middag soms gebruikt wordt door collega’s met een totaal ander postuur. „Dan moet hij eigenlijk meteen lekker zitten. Een beetje alsof je een sneaker aantrekt.”