Bijna een hele week van roddel en achterklap duurde het voor het Conservatieve parlementslid Neil Parish(65) onlangs opbiechtte dat juist hij, van al zijn collega Tory-parlementariërs, degene was geweest die tijdens een Lagerhuisdebat naar porno had zitten kijken. Op zijn telefoon en zodanig dat twee vrouwelijke collega’s dat duidelijk hadden kunnen zien. Het was gebeurd, zei hij, „in een moment van verdwazing”.

Hieke Jippes is journalist. Zij was correspondent voor NRC Handelsblad in Londen (1987-1994).

En ook „per ongeluk” want als voormalig boer zoekend naar een nieuw soort tractor met een heel groot uitsteeksel (de Dominator) was hij per ongeluk op een sekssite terecht gekomen en ja – later had hij die toch opzettelijk nog eens aangeklikt. Daar ging een politieke carrière van tientallen jaren. „I was wrong and I was stupid and I apologize to my wife.” (Ik zat fout, ik was stom en ik bied mijn vrouw mijn excuses aan.”)

En deze week nog werd het onlangs afgetreden Conservatieve parlementslid Imran Ahmad Khan (48) veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf wegens het misbruiken van een 15-jarige jongen in 2008.

Auto-erotisch gestikt

Wat is dat toch met Britse parlementariërs – van bijvoorbeeld de veelbelovende Tory Stephen Milligan, in 1994 auto-erotisch gestikt aangetroffen, in netkousen, met een strop om de hals en een sinaasappel in de mond, tot de meer recente parlementariër, ‘grijper’ Charlie Elphicke. Daartussen een lange, lange reeks van Honorouble Members die doldriftig hun erotische fantasieën najagen en kennelijk blind zijn voor mogelijke gevolgen.

Heimelijke homo’s, vaak getrouwd, die midden in de nacht „de hond gaan uitlaten” op Clapham Common en dan worden beroofd en toegetakeld door een schandknaap (de voormalige Labourminister voor Wales), of die – recent voorbeeld – worden aangegeven omdat ze „het gezicht van hun assistent willen likken”.

Arrogante machtswellustelingen als wijlen parlementslid Alan Clarke („Ik kan alleen maar echt genieten van een kerkdienst met Kerstmis als ik een heimelijke affaire heb met een lid van de congregatie”) die, hoewel getrouwd, openlijk paradeerde met zijn ‘nestje’ van drie maitresses: een moeder en haar twee dochters.

Of voornoemde Charlie Elphicke die net een gevangenisstraf heeft uitgezeten voor het aanranden van twee vrouwen, van wie hij er één om de tafel had achternagezeten, half gekleed, onder het zingen van „I am a naughty Tory!” (Ik ben een stoute Tory). Kom daar in Den Haag maar eens om.

Terwijl ook de serieuze pers zich vrolijk maakt met lijstjes van A (Jeffrey Archer) tot bijna Z van politieke schandalen, en cartoonisten zich uitleven in spitsvondige spotprenten rond tractors, proberen parlementaire autoriteiten bij elke epidemie van ernstig onbetamelijk gedrag een nieuwe commissie te verzinnen die 650 onafhankelijke volksvertegenwoordigers in toom moet houden. De huidige onafhankelijke autoriteit heeft op dit moment klachten over 56 parlementsleden te behandelen.

Niets nieuws aan de hand, betoogt de Times schetsschrijver Quentin Letts. „Het politieke bedrijf zou dodelijk vervelend (deathly) zijn zonder af en toe een engerd of een misdadiger in zijn gelederen.”

Dat is de schilderachtige uitleg. Een soberder analyse is dat die uit krochten en gangen bestaande inrichting van het eeuwenoude Paleis van Westminster bijna lijkt ingericht als een karaktertest voor parlementsleden en hun staf. Wat twintig jaar geleden nog verborgen bleef, wordt nu via mobiele telefoons met camera en sociale media gemakkelijk naar buiten doorgespeeld. De kranten – en niet alleen de schandaalpers – betalen nog altijd voor gedocumenteerde wantoestanden.

Mijn eigen MP werd later als minister van Defensie alsnog ingehaald door de hand die hij ooit onder tafel op het been van vele vrouwen had gelegd

Vandaar onlangs in The Sunday Times foto’s van Conservatief parlementslid David Warburton (W in het A-tot-Z-rijtje: drie klachten over seksueel wangedrag) naast wat lijntjes cocaïne. Onderliggende gedachte: wat iemand privé doet, zegt iets over zijn publieke betrouwbaarheid.

Drank en drugs: het Palace of Westminster is rijk voorzien van bars en restaurants en elke dag zijn er vele recepties waar gratis drank wordt geschonken. Lange dagen en late uren, maar vooral alcohol hebben in het Britse parlement altijd een grote rol gespeeld. In het #MeToo-tijdperk valt een groot aantal gewoontedrinkers en „een minderheid van functionerende alcoholisten” harder door de mand dan voorheen. Overmatig drankgebruik is iets wat het whips office, dat waakt over de fractiediscipline, wel signaleert maar zelden rechtstreeks aanpakt. Beter om als dreigement achter de hand te houden, als een fractiegenoot in de richting van gewenst stemgedrag gestuurd moet worden.

En dan is er, zoals Jeremy Paxman schrijft in zijn boek The Political Animal, de pure eenzaamheid van de functie van parlementariër. De tijd dat zij (meestal mannen) hun echtgenotes in dienst konden nemen als secretaresse voor hun parlementaire besognes is lang voorbij. Wég waakhond. Als je kiesdistrict zo ver weg ligt dat je door de week in je eentje in Westminster bent, maar alleen het weekeinde thuis in Schotland of Cornwall kunt zijn, dan wil de aandacht wel eens afgeleid geworden. De jonge blondine (‘de researcher voor mijn boek’), de jongeman die opeens het bed deelt met het parlementslid dat zichzelf bij zijn electoraat heeft aangeprezen als een family man, of als „een integere politicus, die gelooft in morele waarden”. Het zijn sjablonen waarop door de jaren heen eindeloos gevarieerd wordt door betrapte wetgevers met de broek op de enkels.

Desondanks weet een enkeling zijn parlementaire carrière te redden. Omdat zijn onmachtige vrouw hem vergeeft (of pas een jaar later een echtscheiding bewerkstelligt) of omdat de leider van de politieke partij hem wil behouden.

Margaret Thatcher vergaf de aantrekkelijke minister Cecil Parkinson, ook al had die een kind verwekt bij zijn secretaresse. Veel hooggeëerde leden geven onder invloed eindelijk toe aan hun homoseksuele geaardheid, waarover ze altijd hebben gelogen. Voor hen is tegen de lamp lopen extra pijnlijk en de schandvlek groter, een overblijfsel uit de lange periode dat homoseksualiteit in het VK strafbaar bleef en homoseksuelen daadwerkelijk werden vervolgd. Zo kón een homoseksuele rechter dertig jaar geleden nog niet, omdat hij chantabel werd geacht.

Dassen zoeken

Misschien dat daarom Ron Davies, de minister voor Wales onder Blair, ook na het Clapham Common-incident volhield dat hij ‘gewoon’ was. The Sun onthulde die hypocrisie door de minister enige maanden later te fotograferen toen die tevoorschijn kwam uit de bosschages bij een benzinepompstation langs de M4, gevolgd door een vrachtwagenchauffeur die zijn broek aan het dichtknopen was. De minister was daar, naar zijn zeggen, als „liefhebber van de das. Ik was dassen aan het zoeken”.

Dus wat is het met die curieuze seksschandalen? Tabloids die betalen, een zwakte voor alcohol, ver van huis zijn – is dat het? Vrouwelijke commentatoren leggen de nadruk op de arrogantie van de macht. Een Britse parlementariër is een machtig persoon. In zijn eigen kiesdistrict kan hij gunsten verlenen of onthouden. Hij – tweederde van de parlementariërs in Westminster is een ‘hij’ – wordt bewierookt en door vleiers omringd. Linten moeten worden doorgeknipt, Mei-koninginnen gezoend. Als lid van het parlement telt zijn mening: in zijn kiesdistrict, maar met enig geluk ook in het parlement. Zo groeit de illusie van onaantastbaarheid. Vrouwen (of mannen) worden „tegen de muur gepind”, onbetamelijk aangeraakt, gekleineerd en als inwisselbaar stukgoed gebruikt door mannen die als kleine koninkjes alle proporties uit het oog verliezen.

Steven Norris, een langzittende Tory, was trots op zijn ‘Simon The Shagger’-reputatie onder collega’s in de fractie. Mijn eigen MP, eindelijk in zijn droombaan van minister voor Defensie aangeland, werd in functie alsnog ingehaald door de hand die hij in voorgaande jaren onder tafel op het been van vele vrouwen had gelegd.

Sasha Swire, echtgenote van voormalig Conservatieve parlementslid Hugo Swire, wijst erop dat er genoeg vrouwen een baantje in Westminster zoeken omdat ze uit zijn op een carrièrebevorderende verhouding met een parlementslid. In haar dagboek, Diary of an MP’s Wife (2021), behandelt ze de ophef over grensoverschrijdend seksueel gedrag bij vooral de Conservatieve Partij met luchtige minachting: „Zeker, er wordt geroddeld over een trio’tje en enig urineren. Maar wie zegt dat (Labour) daar niet de hand in heeft? – De Commons wordt afgeschilderd als een bacchanaal van een teaparty, vol groezelige afgeranselde oude Tory-vetzakken.”

Alles in orde dus. De media hebben het gedaan.