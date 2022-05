Homoseksuele Tsjaikovski tussen Poetin en Abramovitsj

De baai voor het festivalpaleis is opvallend leeg tijdens de 75ste editie van het filmfestival van Cannes. Woedde er momenteel geen oorlog in Europa, dan was de baai gevuld met de superjachten van Russische oligarchen. Maar op de huidige editie van het festival zijn de Russische rijken opmerkelijk afwezig, getroffen door de sancties na de Russische agressie tegen Oekraïne.

Russische films zijn nog steeds welkom. De filmcompetitie ging zelfs van start met een film uit Rusland: Tchaikovsky’s Wife van theater- en filmregisseur Kirill Serebrennikov. Hij kwam naar Cannes vanuit Amsterdam, waar de regisseur momenteel voor het Holland Festival werkt aan een nieuwe productie van de romantische opera Der Freischütz van Carl Maria von Weber.

In Cannes liet Serebrennikov luid en duidelijk zijn afkeer blijken van de Russische oorlog tegen Oekraïne. „In Oekraïne wordt een oorlog gevoerd van de twintigste eeuw tegen de eenentwintigste eeuw. Pure waanzin.”

Mecenas

Tegelijk baarde Serebrennikov in Cannes opzien door op een persconferentie een pleidooi te houden voor opheffing van de sancties tegen Roman Abramovitsj, de Russische superoligarch die vanuit Londen opereert en een actieve rol speelt in de gesprekken over een wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland.

Abramovitsj is de drijvende kracht achter het investeringsfonds Kino-prime, dat filmprojecten ondersteunt van filmmakers die in Rusland niet bij de staat kunnen of willen aankloppen. Hij is zo een belangrijk financier van zowel Tchaikovsky’s Wife als Petrov’s Flu, de film van Serebrennikov die vorig jaar in Cannes in première ging. Serebrennikov omschrijft Abramovitsj als een mecenas en een weldoener: „Abramovitsj doet al jaren ongelooflijk veel voor de onafhankelijke kunst in Rusland.”

Serebrennikov, nu woonachtig in Berlijn, leefde lang in onmin met de Russische staat: hij werd op oneigenlijke gronden beschuldigd van fraude en kreeg huisarrest opgelegd. Eerder had de regisseur onder meer scherpe kritiek geuit op de zogeheten ‘wet tegen propaganda voor niet-traditionele seksuele relaties’ die in 2013 van kracht werd: voorlichting over homoseksualiteit aan minderjarigen is nu in Rusland verboden.

Ook als Serebrennikov niet persoonlijk in ongenade was gevallen bij het Russische regime, zou hij geen enkele kans hebben gemaakt op financiering door de staat voor Tchaikovsky’s Wife. De film gaat over een traumatisch, onverkwikkelijk en weinig verheffend aspect van het leven van een heus cultureel icoon van Rusland: het rampzalige huwelijk met Antonina Milioekova van Pjotr Illitsj Tsjaikovski. De componist was een conservatief en een overtuigd aanhanger van de monarchie. Hij onderhield goede banden met de reactionaire tsaar Aleksander III. Maar Tsjaikovski was ook homoseksueel.

Mede om geruchten over zijn geaardheid de kop in te drukken trad hij in 1877 in het huwelijk met een jonge vrouw die hij nauwelijks kende. Milioekova was een jonge bewonderaarster die Tskaikovski een liefdesbrief had gestuurd. Tsjaikovski deed binnen enkele weken een huwelijksaanzoek. Hij geloofde van Milioekova te kunnen houden: niet met veel passie, maar „als een broer”.

Poetin beweerde dat Russen van Tsjaikovski houden ondanks zijn homoseksualiteit

Tsjaikovski besefte al snel dat hij een enorme vergissing had gemaakt. Hij weigerde nog langer met Milioekova samen te leven, maar zij weigerde van hem te scheiden, ook vanwege haar sterke orthodoxe geloof. De vrouw kampte daarnaast met psychiatrische problemen en bleef ook financieel van Tsjaikovski afhankelijk. De componist was voortdurend bevreesd dat Milioekova zijn ware geaardheid aan de grote klok zou hangen.

In Tchaikovsky’s Wife blijft Serebrennikov dicht bij de historische gebeurtenissen. Dat levert een mooie, enigszins statische en buitengewoon treurig stemmende film op. Het perspectief ligt nu eens niet bij de componist, maar bij Milioekova. Dat Tsjaikovski weinig heldhaftig uit de film naar voren komt, zal in ‘patriottische’ kringen in Rusland op hevige bezwaren stuiten. Zijn homoseksualiteit is in die kringen volstrekt taboe.

Serebrennikov maakt die homoseksualiteit in zijn film weliswaar nog steeds niet expliciet, maar laat wel zien dat de componist in kringen verkeerde met een grote voorliefde voor flamboyante en theatrale camp.

Homo-propaganda

In 2013, het jaar waarin de wet tegen ‘homo-propaganda’ in werking trad, ontstond al een rel in Rusland over plannen voor een Tsjaikovski-film. Het scenario zou onder druk van de minister van Cultuur, Vladimir Medinski, zijn herschreven: alle verwijzingen naar Tsjaikovski’s seksualiteit werden geschrapt. Medinski, chef-ideoloog en vertrouweling van Poetin, hield vol dat er geen enkel bewijs zou zijn dat de componist homoseksueel was. Poetin probeerde de controverse te sussen door te beweren dat Russen van Tsjaikovski houden ondanks zijn seksualiteit.

Tegelijk is Tsjaikovski ook al heel lang een bron van fascinatie en inspiratie voor andere homoseksuele kunstenaars en schrijvers. Zowel zijn levensverhaal als muziek speelt een doorslaggevende rol bij het zelfonderzoek en de zelfacceptatie van de hoofdpersoon in de postuum gepubliceerde roman Maurice (1971) van E.M. Forster. Klaus Mann schreef Symphonie pathétique (1935) over Tsjaikovski, over het laatste levensjaar van de componist.

In Rusland woedt een cultuuroorlog waarbij ook Tsjaikovski niet gespaard blijft. Of Serebrennikov dat nu wil of niet: hij betrekt met zijn film een stelling in die cultuurstrijd. Tchaikovsky’s Wife kan niet binnen afzienbare tijd worden vertoond in Russische bioscopen, tot grote frustratie van de regisseur. „De Russische inval in Oekraïne heeft alles vernietigd wat in Russische cultuur in de laatste jaren is opgebouwd. We moeten weer bij nul beginnen. Russen zullen mijn film alleen kunnen zien op een klein computerscherm, als ze de censuur op internet weten te omzeilen. Maar dan komt de film niet goed tot zijn recht. Ik wil ongelooflijk graag dat Russen in de toekomst mijn film in de bioscoop kunnen zien.”

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven