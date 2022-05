Goederenexport van Nederland naar Verenigd Koninkrijk 21 procent lager dan voor Brexit

De goederenexport van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk was vorig jaar 21 procent lager dan in 2019, voor de coronacrisis en de Brexit. Volgens cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd was de totale waarde van de goederenexport 40,5 miljard euro in 2021, tegenover 51,4 miljard euro in 2019.

De daling komt doordat er minder goederen uit andere landen via Nederland naar het Verenigd Koninkrijk zijn gegaan. De export van producten die in Nederland zijn gemaakt, steeg juist met 20 procent. Daarmee is vorig jaar meer dan de helft van de goederen die naar het VK werden geëxporteerd, ook in Nederland vervaardigd. Hogere prijzen voor bijvoorbeeld metalen dragen bij aan deze waardestijging, schrijft het CBS.

Het CBS wijt de gekrompen doorvoer aan de Brexit. Sinds het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt, moeten EU-landen aan strengere regels voldoen. Het statistiekbureau denkt dat een deel van de goederen die normaal via Nederland werden vervoerd, nu rechtstreeks het VK ingaan. Vooral de zogeheten ‘quasi-doorvoer’, waarbij goederen geen Nederlandse eigenaar krijgen, is sterk gedaald van 11,6 miljard naar 2,5 miljard euro.

