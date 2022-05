FVD-politici retweeten structureel antisemitische accounts

Politici van Forum voor Democratie delen op Twitter structureel berichten van accounts die ook antisemitische tweets verspreiden. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek door de Universiteit Leiden en Textgain onder Kamerleden, gemeenteraadsleden en kandidaat-raadsleden van verschillende partijen. FVD doet dat bovendien veel vaker dan zes andere onderzochte partijen: per 5.000 retweets en likes door politici van de extreem-rechtse partij zijn er gemiddeld 33 van ‘hardcore antisemitische’ accounts, vergeleken met 1 bij de PVV en 0 bij vijf andere partijen.

De onderzoekers keken niet naar retweets van antisemitische berichten, maar naar retweets van alle berichten van antisemitische accounts. „Ik neem nooit het jodenbrouwsel”, schreef een twitteraar in oktober vorig jaar bijvoorbeeld over coronavaccins. FVD-Kamerleden Thierry Baudet en Pepijn van Houwelingen deelden dit bericht niet, maar wel andere berichten van dat account die over het coronabeleid gingen. Ook zonder zelf antisemitische tweets te delen, geeft FVD de antisemitische accounts op deze manier een groter bereik, aldus de onderzoekers.

Het grootste deel van de accounts die de onderzoekers vonden is niet ‘hardcore antisemitisch’ maar ‘diffuus antisemitisch’, wat inhoudt dat antisemitische stereotypen en verhalen worden verweven met andere complottheorieën. 10 procent van de tweets die Forum-politici liken en retweeten, komt volgens het onderzoek van zulke accounts. Bij de PVV ligt is dat 2 procent en bij BIJ1, D66, Denk, GroenLinks en SGP 0 procent.

Forum voor Democratie was dinsdagochtend niet bereikbaar voor commentaar. „Ik retweet zoveel”, zegt Baudet tegen de Volkskrant. „Het mooie van Twitter is dat het daar om de boodschap gaat en niet om de boodschapper.”

