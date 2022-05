Eerste Kamer verwerpt D66-wetsvoorstel vaccinatie kinderopvang

Bijna de hele Eerste Kamer heeft het initiatiefwetsvoorstel van D66 om kinderopvangcentra het recht te geven om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren, verworpen. Alleen D66 zelf stemde voor. De wet werd begin 2020 in de Tweede Kamer nog door een ruime meerderheid van 109 Kamerleden aangenomen, maar is nu vanwege fundamentele kritiek en ondanks een verzoek van initiatiefnemer Paul van Meenen (D66) om het voorstel aan te passen, definitief tegengehouden.

Het doel van het voorstel was om de kindercentra veiliger te maken met het oog op de gezondheid van kinderen. Omdat in de wettekst werd gesproken over ‘het Rijksvaccinatieprogramma’, zouden crèches of buitenschoolse opvanglocaties nu ook medewerkers of kinderen zonder coronavaccinatie kunnen weigeren. Dit ging de partijen in de Eerste Kamer te ver, omdat het ervoor kan zorgen dat er verschil ontstaat tussen de opvang van kinderen die wel en niet tegen corona zijn gevaccineerd.

Van Meenen wilde de wettekst met een zogeheten ‘novelle’ aanpassen, zodat duidelijk werd dat crèches alleen kinderen of medewerkers mogen weigeren die de basisvaccinaties tegen kinderziektes zoals rode hond en mazelen niet hebben. Vorige maand klonk in het Eerste Kamerdebat echter dusdanig veel fundamentele kritiek op de effectiviteit, noodzaak en uitvoerbaarheid van het voorstel, dat het op voorhand is verworpen. De wet zou ouders schijnzekerheid bieden, omdat op een crèche die niet-gevaccineerde kinderen weigert, wel baby’s tot veertien maanden komen die nog niet zijn gevaccineerd.

Van Meenen laat weten dat hij als indiener – „maar ook als opa” – teleurgesteld is in de verwerping van het wetsvoorstel. De wet is volgens hem „nooit bedoeld” om corona-vaccinaties verplicht te stellen. Van Meenen zegt te „blijven strijden” voor „een veilige kinderopvang voor alle kinderen”.