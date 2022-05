Een Palestijnse Sjeherazade en haar naakte rekruten

Bij het eerste uur van Huda’s Salon besef je weer hoe getalenteerd de Palestijnse filmmaker Hany Abu-Assad is, die in 2005 vanuit Nederland de filmwereld bestormde met Paradise Now, over twee zelfmoordterroristen die al dan niet de knop indrukken.

Huda’s Salon is een politieke thriller in de sfeer van Omar (2013), gesitueerd in de paranoïde arena van Israëlische spionage en Palestijnse contra-spionage. In de eerste scène klaagt de jonge Palestijnse vrouw Reem bij kapster Huda over haar jaloerse hork van een echtgenoot Yousef. Ze drinkt een glas thee. Valt gedrogeerd in slaap. Wordt uitgekleed, waarna een naakte man naast haar in bed glijdt en Huda compromitterende foto’s neemt.

Daarmee is Reem gerekruteerd door Israël; haar rest de keus tussen verraad of een seksschandaal met dodelijke afloop. Maar voor het zover is, rolt de Palestijnse contraspionage de kapsalon op en besluit de spijkerharde leider Hasan rigoureus alle vrouwen van wie Huda naaktfoto’s heeft te elimineren. Schuld speelt geen rol: chemotherapie doodt ook gezonde cellen, redeneert hij.

Waarna de zaken een boeiende wending nemen. Kapster Huda weigert de namen van haar ‘informanten’ te geven, al dreigt foltering. Haar confronterende, wereldwijze cynisme fascineert Hasan; Huda stelt zelfs dat spionage voor onderdrukte Palestijnse vrouwen ‘empowerment’ kan zijn. Het verhoor wordt intens, broeierig, flirterig; Huda ontpopt zich tot een soort Sjeherazade uit 1001 Nachten die haar leven rekt met verhalen. Intussen bekruipt paranoia haar rekruut Reem.

De ontknoping van deze spannende plot is helaas onthutsend zwak. Vermoedelijk kan en wil Hany Abu-Assad de Palestijnse zaak niet schaden; gevolg is een rare deus ex machina die afbreuk doet aan het tot dan ijzersterke Huda’s Salon.

Thriller Huda’s Salon Regie: Hany Abu-Assad. Met: Ali Suliman, Maisa Abd Elhadi, Manal Awad, Samer Bisharat. In: 25 bioscopen ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven