Het filmfestival van Cannes biedt een kans om de filmgeschiedenis in levenden lijve te aanschouwen. Bij de 75ste editie ging het belangrijke bijprogramma ‘Cannes Classics’ voor gerestaureerde klassiekers van start met La maman et la putain van Jean Eustache, de bij een te klein publiek zeer geliefde film uit 1973 over relatietroebelen van jonge Parijzenaren in de nasleep van mei ’68.

De regisseur, cameraman en producent zijn allemaal overleden. Maar de film kreeg een mooie introductie van hoofdrolspeelster Françoise Lebrun (77). Ze was door Eustache destijds uit zijn vriendenkring geplukt en volkomen nieuw in de filmwereld. Dat gold zeker niet voor haar tegenspeler, die kort voor het einde van de film discreet de zaal binnenkwam om na afloop het applaus in ontvangst te nemen. Jean-Pierre Léaud was in 1973 al een icoon van de nouvelle vague dankzij films van François Truffaut en Jean-Luc Godard.

Léaud (ook 77) kreeg in Cannes een staande ovatie van liefst vijftien minuten. De acteur oogde stram en broos, maar had nog genoeg kracht in zijn stem om vanuit het midden van de zaal zonder microfoon het publiek van 2.000 bezoekers toe te spreken. Hij bedankte Jean Eustache, die hem een rol liet spelen in „een van de mooiste sprékende films van de Franse cinema”. Met de nadruk op spreken, want in La maman et la putain wordt inderdaad ongelooflijk veel gepraat. Léaud zonderde zich vooraf twee maanden af om te studeren op de eindeloze teksten van de film.

Cannes is zo ongeveer het enige filmfestival waar de lengte van het applaus met enige regelmaat het nieuws haalt: ‘Film X in Cannes onthaald met staande van ovatie van zo-en-zoveel minuten.’ Toch hoeft zo’n applaus lang niet altijd veel te betekenen. Bij een galapremière behoort overdreven applaus evenzeer tot de vaste rituelen als smokings en avondjurken.

In de ovatie voor Léaud klonk echte warmte door. De acteur werd niet alleen gehuldigd voor La maman et la putain, maar tegelijkertijd voor al die andere beroemde films waarin hij speelde. Als veertienjarige werd Léaud gecast door Truffaut in zijn beroemde debuutfilm Les Quatre Cents Coups (1959). Hij speelde Truffauts alter ego Antoine Doinel. Daarop volgden nog vier autobiografische Doinel-films – Léaud wordt voor onze ogen volwassen. Truffaut gaf hem alle ruimte om de rol naar zijn hand te zetten.

Léaud speelde voor Truffaut meestal een dolende romanticus die moeizaam aansluiting vindt bij de moderne wereld. Bij Godard was Léaud vaak een militante revolutionair, die in films als Masculin féminin (1966) en La Chinoise (1967) op elk moment in een opruiende redevoering kan uitbarsten. De heftige breuk tussen Godard en Truffaut in 1973 bracht Léaud in een ingewikkelde positie. De vroege dood van Truffaut in 1984 sloeg hem uit het lood; hij verloor een tweede vader. Zelfs de daaropvolgende donkere en ontregelde periode in Léauds leven sloeg neer in films, vooral in zijn werk met Philippe Garrel. Zijn samenwerking met Aki Kaurismäki in I Hired a Contract Killer (1990) was een wederopstanding. Sindsdien bleef Léaud gestaag werken.

Die hele filmgeschiedenis klonk door in de staande ovatie in Cannes. Vijftien minuten is dan eigenlijk best kort.

Peter de Bruijn is filmrecensent.