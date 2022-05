Een Oeigoer die niet drinkt? Dat moet wel een terrorist zijn, vindt China

Een karrevracht aan nieuwe interne politiedocumenten en ruim vijfduizend foto’s van de heropvoedingskampen voor Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang maken korte metten met officiële Chinese verklaringen dat de leden van deze islamitische minderheid zich vrijwillig laten omscholen in zulke kampen.

Veelzeggend is bijvoorbeeld een instructie van de regionale leider van de Communistische Partij in een tot dusverre geheime redevoering uit 2017 om elke gevangene die uit zo’n kamp probeert te ontsnappen dood te schieten. Ook beelden van Oeigoeren die, aan handen en voeten geketend, in interneringskampen worden omringd door met knuppels bewapende politiemensen spreken boekdelen.

Xinjiang Police Files

De publicatie van het nieuwe materiaal, dinsdag, door een gerespecteerde Duitse onderzoeker en een samenwerkingsverband van veertien buitenlandse media valt samen met het bezoek aan China deze week van Michelle Bachelet, de hoge commissaris van de VN voor de rechten van de mens. Bachelet, die maandag arriveerde in Beijing, zal ook twee plaatsen in de provincie Xinjiang bezoeken maar de Chinese autoriteiten staan haar niet toe ter plaatse onderzoek naar mensenrechtenschendingen te doen.

Het is het eerste bezoek van een VN-mensenrechtencommissaris aan China sinds 2005. Veertig politici raadden Bachelet eind vorige week af naar China te reizen wegens de beperkingen die het land haar oplegde. Daarmee dreigde ze afbreuk te doen aan de geloofwaardigheid van haar ambt, betoogden zij. Buitenlandse journalisten mogen Bachelet niet op haar reis vergezellen. Wel zal ze aan het eind van haar bezoek een persconferentie geven.

De schaal van de kampen is enorm, soms nog erger dan in de Sovjet-Unie

De tienduizenden nieuwe documenten en foto’s – al de Xinjiang Police Files gedoopt - zijn afkomstig van de Duitse onderzoeker Adrian Zenz, die ze op zijn beurt weer van een bron kreeg die zijn identiteit om veiligheidsredenen niet wil onthullen. Deze bron wist documenten en foto’s te downloaden van politiecomputers die kennelijk voor intern gebruik waren. Zenz zelf schreef een artikel over de nieuwe informatie in het vakblad Journal of the European Association for Chinese Studies maar deelde het materiaal, dat overigens vooral uit 2018 dateerde, ook met twaalf buitenlandse media. Deze concludeerden na eigen onderzoek dat het materiaal authentiek is.

De schaal van de heropvoedingskampen is enorm. Het Franse dagblad Le Monde, een van de media met wie Zenz het materiaal deelde, citeerde documenten waaruit bleek dat in het district Konasheher, in het uiterste westen van Xinjiang, ruim 12 procent van de volwassen bevolking in interneringskampen of heropvoedingskampen belandde. Dat is nog veel meer dan ten tijde van het stalinisme in de voormalige Sovjet-Unie. In totaal gaat het in Xinjiang om honderden kampen.

‘Tijgerstoel’

Oeigoerse gedetineerden, blijkt uit het materiaal dat de BBC analyseerde, zijn vaak om ogenschijnlijk triviale redenen tot langdurige celstraffen veroordeeld. Een man kreeg tien jaar cel voor het „bestuderen van islamitische geschriften met zijn grootmoeder” gedurende enkele dagen in 2010. Tursun Kadir, een andere inmiddels 58-jarige man die in de jaren 80 af en toe predikte en de Koran bestudeerde, werd tevens schuldig bevonden „aan het laten staan van een baard onder invloed van religieus extremisme”. Hij kreeg hiervoor een gevangenisstraf van zestien jaar en elf maanden.

Yusup Ismayil (35) werd vastgezet in een heropvoedingskamp omdat hij gevoelige, dat wil zeggen overwegend islamitische, landen had bezocht. Een andere jongeman kreeg tien jaar cel wegens terrorisme omdat hij „sterke religieuze neigingen” vertoonde, hetgeen onder meer bleek uit het feit dat hij niet dronk en niet rookte. Ook zijn moeder belandde in de gevangenis wegens „medeplichtigheid” aan de opstelling van haar zoon. Weer een ander ging de gevangenis in omdat hij zes jaar eerder op de mobiele telefoon van iemand anders had meegeluisterd naar „illegale lezingen”.

Op een van de politiefoto's is ook een zogenoemde ‘tijgerstoel’ te zien, waarin de ondervraagde in vastgezette handboeien belandt. De VN beschouwt dit als een martelwerktuig.

Het nu uitgelekte materiaal bestaat behalve uit foto’s ook uit spreadheets met persoonlijke informatie over ruim een kwart miljoen Oeigoeren. De reden dat er geen materiaal van na 2018 bij zit, vermoeden deskundigen, is waarschijnlijk dat de Chinese autoriteiten sinds 2019 beter versleutelen. Dit betekent echter allerminst dat de Chinezen sindsdien zachtzinniger omspringen met de Oeigoeren.

Lees ook: ‘Oeigoerse regio heeft hoogste percentage gevangenen ter wereld’