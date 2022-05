De Tesla gaat aan z’n eigen succes ten onder

We moeten het eens even over Tesla hebben. Dat had ik natuurlijk al veel eerder moeten doen. Misschien zelfs al in 2012, toen hij op de markt kwam, maar ik dacht steeds: dit loopt wel los.

Want in die tijd kostte een Tesla nog 130.000 euro en reed alleen de elite erin. Of correctie: toen reden alleen slimme, rijke patsers erin die hun statussymbool door de Nederlandse staat konden laten bekostigen omdat het een elektrische motor heeft.

Het laatste half jaar is de Tesla echter niet meer zo makkelijk te negeren. Sinds een paar jaar is er namelijk de ‘goedkope’ Tesla 3 – eentje van rond de 50.000 euro – die precies past in het inmiddels fors naar beneden geschroefde fiscale voordeel. Voor een paar tientjes per maand rij je er al in.

En dus heeft elke janlul er tegenwoordig een – de Tesla is een Opel Corsa geworden. Elke overbetaalde IT’er rijdt erin. Zelfs accountmanagers met foute shirts zie ik ermee bij het stoplicht optrekken alsof ze Max zelf zijn.

Ik zag afgelopen week zelfs een Tesla met een trekhaak, godbetert. Het is inmiddels zo erg dat zelfs leuke mensen erin rijden.

Begrijp me niet verkeerd. Ik ben enorm vóór elektrisch rijden en zonder Tesla was dat nooit sexy geworden. Alles beter dan de Prius ook!

En hij kan harder dan een Porsche, die haal je er geruisloos mee in. Dat is me de 700 miljoen euro gemeenschapsgeld die de fiscale regeling tot nu toe gekost heeft meer dan waard! Geen kwaad woord over de Tesla.

Maar ja die Tesla-rijders, hè – gek word je ervan. Het zijn natuurlijk toch een beetje mensen die van mijn belastingcenten doen of ze heel milieubewust zijn. Echte Hollanders die, zodra de Belastingdienst ze een gaatje geeft, er pontificaal inparkeren.

Maar het ergste is nog wel dat ze er vervolgens niet stilletjes in rijden, zoals hun auto doet, maar dat je de hele dag hun slaapverwekkende verhalen over hun dierbare Tesla moet aanhoren. Toen er nog maar een paar Tesla-rijders waren, ging dat nog wel, maar nu iedereen er een heeft, is het geleuter bijkans ondraaglijk geworden.

Dat je een matras kunt bestellen dat PRECIES in je Tesla past, zodat je erin kunt kamperen! Dat je op een schermpje een knapperend haardvuur kunt projecteren terwijl je aan het laden bent!

Dat er twee haakjes in de frunk (dat is de ruimte onder de kap, zucht) zitten, waaraan je je afhaaleten kan ophangen zodat je auto niet stinkt én het niet gaat schuiven!

Dat je op de camping je Tesla gewoon gratis op het stopcontact voor de caravan kan opladen! Dat hij zo HARD gaat. „O wacht, dat had ik al verteld. Niet dat je hard mag in Nederland, maar het is toch fijn dat het kán.” Tesla-rijders zijn zelfs bereid de slechte kanten van Elon Musk goed te praten.

En als het nou een geweldige auto wás, dan zou het nog tot daaraan toe zijn. Maar nee hè, er is altijd wat met dat ding.

Dat hij ineens REMT, als de computer op 30 kilometer afstand een eekhoorntje detecteert – en dan hangt iedereen in de airbags. Dat de deuren niet sluiten, rampzalige lak. Dat alles binnen voelt als van plastic, sterker nog, dat alles plastic ís. Dat, als je boven de 1,75 meter bent, je er amper rechtop in kunt zitten. Dat je altijd bij de verkeerde Tesla met je telefoon staat te prutsen omdat iedereen in de straat dezelfde heeft, vertelde een Tesla-rijder me.

Maar serieus: een auto die je met een app moet openmaken! Zonder stoere sleutelbos die je achteloos op tafel neerlegt in het café.

En hij heeft niet eens een dashboard! Wie wil er nou een auto zonder dashboard!? In plaats daarvan zit er een computerschermpje. Naast het stuur. Als je een raampje open wilt doen, moet je eerst 36 menuutjes doorscrollen. Alsof je auto een flexplek is.

Het ís dan ook geen auto hè, zeggen de echte autoliefhebbers in mijn vriendenkring. „Een Tesla is een computer”, hoor ik dan steeds. Als je er weer eens mee langs de kant van de weg staat – „wat nogal vaak is” – staat zelfs de Wegenwacht (!) machteloos. „Ze kunnen alleen vragen of je hem al hebt uitgezet en dan weer aan”, zei een Tesla-hater laatst. „Wat net als bij je computer ook nooit helpt.” En ook dát gezeur moet ik allemaal aanhoren. Je zou er bijna niet alleen een hekel aan Tesla-rijders van krijgen, maar ook aan de Tesla zelf.

Er zit dan ook niks anders op dan keihard in te grijpen. Anders gaat de Tesla aan z’n eigen succes ten onder. Zeker als er in 2023 ook nog eens een ‘budget-Tesla’ van 25.000 euro op de markt komt, zoals nu het plan is.

Ik stel dus voor om óf Tesla’s weer schandalig duur te maken, óf om de fiscale regeling ervoor te schrappen. Kennen jullie Buckler nog?

Als we niets doen, gaat de Tesla daar geruisloos achteraan.

Hoe was jouw week? Tips voor Japke-d. Bouma via @Japked op Twitter.

