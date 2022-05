Documentaire 'De blauwe familie' over racisme bij de politie zal ongetwijfeld een staartje krijgen

In elke familie is wel eens wat, natuurlijk. Er is ruzie, gedoe, gepest en geroddel. Maar als de verhoudingen niet al te verziekt zijn, blijft de eenheid bewaard en worden familieleden gespaard. Zo niet bij de familie die zich blauw noemt, en nee, dat is niet de KLM, maar de Nederlandse politie; 40.000 dienders op straat, te paard en op kantoor. Die familie maakt het wel heel bont; ze pesten, discrimineren, sluiten eigen vlees en bloed buiten en jagen zo de zwarte schapen weg. En de lichtbruine, de gele, de schapen die anders heten, anders geloven, anders liefhebben en van wie al van meet af aan gedacht werd: horen die er eigenlijk wel bij?

Filmmakers Maria Mok en Meral Uslu ontvingen maandagavond in De blauwe familie (KRO-NCRV) verstoten familieleden in een anonieme hotelkamer bij Schiphol. Klokkenluiders, zogezegd. Een motoragent, een wijkagent, inspecteurs, een hulpofficier van justitie, een informantenrunner. Bij elkaar een kleine tweehonderd dienstjaren aan ervaring, stuk voor stuk welbespraakte, vitale mannen en één vrouw, die het politiewérk prachtig vinden, maar geen politieagent meer willen zijn. Omdat ze collega’s hebben die in de app-groep praten over „kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen”. Die tijdens een worsteling met een arrestant roepen: „Haal die kutneger van me af.” Die grappen maken die zij niet grappig vinden. Want zij horen in elk geintje een seintje.

Met naam en toenaam in beeld

De één na de ander klopt op de hoteldeur en doet vol in beeld, met naam en toenaam zijn verhaal. Dat ze dat doen en durven, zegt alles over het vertrouwen dat ze in makers Mok en Uslu stellen. Peris Conrad vertelt over de „vuurdoop” in zijn eerste jaar. Collega’s hingen een foto van hem op in de politieschool met daaronder ‘monkey in the cage’. Láchen. Zesentwintig dienstjaren later is zijn „jongensdroom” dan toch definitief kapot. Mocht zijn zoon van achttien bij de politie willen, hij zal het hem verbieden. Dwight van Van de Vijver stopt na achttien jaar als agent (hij wordt presentator bij de EO). Hij legt perfect uit waarom ‘kankeraap’ schreeuwen, of ‘kutallochtoon’ brullen niet gewoon een beetje „stoom afblazen” is of een „ontlading” na een stressvolle werkdag. Hij zegt: „Die woorden zaten dus al in je brein, je vónd het al en dat gooi je er dan uit.”

Bilal Addou, elf jaar bij de politie, werd opgeleid in een „allochtonenklasje”. Aan zijn loyaliteit wordt voortdurend door collega’s getwijfeld. Hij bidt toch? Hadden ze hem nou horen zeggen dat hij homo’s onrein vond? Bij wie hoort hij en hoe ‘blauw’ is hij eigenlijk? Hij wordt bejegend als „terrorist”, zegt hij, en „geterroriseerd” door zijn superieuren. Süleyman Ortaç, 36 jaar in dienst, zegt dat hij zich niet veilig voelt bij zijn eigen organisatie. Best een uitspraak voor iemand die zich jarenlang bezighield met de georganiseerde misdaad. Dát hij een zeer ernstig arbeidsconflict heeft, is zonneklaar. Maar of (en wat) dat te maken heeft met zijn (Turkse?) achtergrond werd mij in de vijftig minuten die deze documentaire duurt, niet duidelijk.

NRC schreef al in 2019 over de problemen bij politie. Lees ook: ‘Moslimfobie, intimidatie bij politie – en de top kijkt weg’

Erger nog dan de vernedering en het racisme, zeggen de deurkloppers, is de vergoeilijking ervan. Misstanden worden door bazen afgezwakt en toegedekt, en alleen als het écht niet anders kan, met de allerlichtste straf bestraft. Waarna niet de dader, maar degene die melding maakte van de misstand wordt overgeplaatst. Want wie praat die gaat.

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politievakbond, vijfendertig jaar in dienst, bevestigt de verharding binnen het corps. Teamchef Margot Snijders, dertig jaar bij de politie, ziet de buitensluiting, de discriminatie, het racisme ook. In elk politiebureau hangt een bord met Artikel 1 van de Grondwet – het discriminatie-verbod. Maar de politie zelf, zegt advocaat Richard Korver, „veegt er zijn reet mee af”.

Deze documentaire krijgt ongetwijfeld nog een staartje.