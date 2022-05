‘Asielzoeker vanaf achttien jaar aan lot overgelaten’

Minderjarige asielzoekers die alleen naar Nederland gevlucht zijn, worden aan hun lot overgelaten zodra ze achttien zijn. Dat schrijft de Kinderombudsman in het rapport Alleen volwassen worden, dat woensdag wordt gepubliceerd. De jonge asielzoekers krijgen dan nauwelijks meer ondersteuning en worden ten onrechte behandeld als zelfstandige jongvolwassenen.

Begeleiding en jeugdzorg vervallen bij het achttiende levensjaar, terwijl de asielzoekers dat nog wel nodig hebben. Hun inkomen is vaak te laag om van rond te komen en ze zijn meestal niet in staat om zelf inkomen, werk of studie te regelen. Schulden, psychische problemen, agressie en zelfmoordneigingen zijn dan vaak het gevolg, terwijl ze nauwelijks netwerken hebben om op terug te vallen, aldus het rapport.

Het aantal minderjarige vluchtelingen dat alleen naar Nederland vlucht, neemt volgens de Kinderombudsman toe. In 2020 ging het nog om 986 kinderen, vorig jaar waren dat er 2.106, de meesten uit Syrië en Eritrea. Ze hebben dan vaak een waslijst aan ontberingen achter de rug en zijn meestal bij aankomst in Nederland al getraumatiseerd.

Beschermde omgeving

Tot hun achttiende verkeren de asielzoekers in een redelijk beschermde omgeving. Ze krijgen opvang, begeleiding, een voogdijregeling en ze gaan naar school. Zodra ze achttien worden, moeten ze zich als jongvolwassenen zien te redden: eigen woonruimte, zelf geld verdienen of een studie regelen. Volgens de Kinderombudsman lukt dat vaak niet. Ze hebben geen netwerk van familie of vrienden en staan er vaak alleen voor. Zonder hulp komen deze achttienplussers vaak in de problemen. Ze vallen uit op school, maken schulden of krijgen psychische problemen.

De Kinderombudsman bepleit een aparte positie voor deze jongvolwassenen. Met extra ondersteuning tot ze 21 zijn. Vooral gemeenten moeten daarvoor zorgen. Die moeten hun uitkering zoveel mogelijk aanvullen omdat deze jonge vluchtelingen financieel vaak onvoldoende zelfredzaam zijn en hun inkomen meestal ook niet met een bijbaantje kunnen aanvullen.

Nu lopen deze jonge vluchtelingen vaak vast door wat ze hebben meegemaakt. Ze hebben een verhoogd risico op depressies of middelengebruik en pas als hun situatie uit de hand gelopen is, door hoge schulden of zware psychische problemen, komen ze in beeld bij de hulpverlening. Of, zoals een hulpverlener het in het onderzoek uitdrukt: „Zodra ze zelfstandig gaan wonen, missen ze het vangnet dat ze hadden toen ze nog geen achttien waren. Vragen stellen ze binnen hun eigen vriendengroep, vaak mensen in dezelfde situatie. Maar die weten het ook niet.”

Geen achtervang

De bijstandsuitkering voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar is vaak te laag om van rond te komen. De hoogte ervan is voor jongeren onder de 21 gekoppeld aan de onderhoudsplicht voor ouders, die hun kinderen tot die leeftijd financieel moeten ondersteunen. Jonge alleenstaande vluchtelingen hebben die achtervang niet. Er bestaan bij gemeenten wel regelingen om jongvolwassenen zonder ouders te helpen. Maar gemeenten zijn dat niet verplicht en doen dat vaak ook niet, veelal uit onwetendheid. Een gemeenteambtenaar erkent in het onderzoek dat een jongerenuitkering laag is, maar zegt daarachteraan: „We hebben geen informatie dat het niet lukt om hiervan rond te komen.”

Extra complicerend is een volstrekt gebrek aan toekomstperspectief. Dat op zich draagt al bij aan de psychische problemen. Een hulpverlener zegt daarover in het onderzoek: „Begeleiders denken aan regels, maar dat is niet het belangrijkste. Die jongeren hebben hoop, perspectief en dromen nodig, anders loopt het zelfvertrouwen weg.”

