Anime-regisseur Mamoru Hosoda vindt Belle interessanter dan haar Beest

Donder op Milan Kundera, denk ik als ik na de eerste ook de tweede traan uit mijn ooghoek wrijf. Ik zie de anime Belle opnieuw – vorig jaar in Cannes, ditmaal thuis. En hou het opnieuw niet droog wanneer de wild populaire avatar Belle in virtuele wereld U haar ware, kwetsbare zelf onthult: het muizige scholiertje Suzu. Om daarna miljoenen avatars alsnog te verleiden tot een in tranen gedrenkte samenzang van een J-pop-liedje: „Kom terug naar mij/en blijf bij mij.” Aanstekers in de lucht – kitscheriger kan haast niet. Vreselijk. Geweldig.

De anime van Mamoru Hosoda (54) kijkt niet op een traan meer of minder. Huilen doet men in fonteinen, boos doet men vuurrood, met veel gebit en open muil. Samen met de metafysische, melancholieke Makoto Shinkai (Your Name) geldt Hosoda als een kroonprins van maestro Hayao Miyazaki, de inmiddels 81-jarige voorman van de legendarische animestudio Ghibli. Volgens Hosoda, afkomstig uit de kustplaats Kamiichi, inspireerde Miyazaki’s debuutfilm Castle of Cagliostro (De verborgen stad) hem om de animatie in te gaan. Na zijn afstuderen aan de kunstacademie solliciteerde hij bij Ghibli; Miyazaki schreef een aanbevelingsbrief maar huurde een ander in. Hosoda kon wel direct aan de slag bij Japans animatiefabriek Toei, waar hij na jaren ploeteren opviel met zijn anime Digimon Adventures.

Dat succes was voor Ghibli’s manager Toshio Suzuki in 2002 aanleiding Hosoda te vragen de speelfilm Howl’s Moving Castle te komen regisseren. Dat avontuur duurde drie maanden, toen werd het Hosoda helder dat hij alleen in Miyazaki’s stijl mocht filmen – uiteindelijk deed de meester de regie toch maar zelf. Bij studio Madhouse brak Hosoda in 2006 door met de speelfilm The Girl Who Leapt Through Time, over een tijdreizend meisje. Hosoda’s handtekening: schattige, schilderachtig vormgegeven verhalen met een serieuze psychosociale onderlaag die zich deels afspelen in een alledaagse setting, deels in – soms digitale – droomwerelden. In 2011 begon hij een eigen studio, Chizu, en scoorde een enorme hit met Wolf Children. Voor Mirai kreeg hij in 2019 een Oscarnominatie – over een bange, boze kleuter die via fantastische uitstapjes in de achtertuin in het reine komt met zijn babyzusje Mirai.

Beauty and the Beast

Belle is een zeer vrije bewerking van Beauty and the Beast. De verlegen scholier Suzu is getraumatiseerd door het verlies van haar moeder en communiceert nauwelijks met haar vader. De app U, een virtuele wereld waarin ‘body sharing technology’ je verborgen persona oproept, transformeert Suzu tot de charismatisch droevige zangeres Belle. Met hulp van haar nerdy, cynische vriendin Hiro vindt Belle een miljoenenpubliek. Haar eerste grote concert wordt bruut verstoord door het Beest, een razende, alom gehate outlaw die het aan de stok heeft met de gesponsorde bots die de orde handhaven in U. Hij woont in een verborgen digitaal kasteel.

Mijn ontmoeting met Hosoda begint met zo’n curieus Cannes-moment. Terwijl ik op de gang van het Carlton Hotel op mijn half uur wacht, wandelen vier Japanners de hotelkamer binnen. Ik sluit zonder nadenken aan, waarna we als een treintje van vijf wagons door de hotelkamer stomen, vriendelijk wuiven naar Hosoda en zijn tolk, een rondje over het balkon maken en weer vertrekken. What just happened? Een tv-ploeg die het licht in de kamer kwam inspecteren, zo blijkt. Bij mij tweede binnenkomst groet Hosoda me bevreemd, maar beleefd.

Belle en haar Beest in de visie van Mamoru Hosoda.

Beauty and the Beast wilde hij al heel lang bewerken, zegt Hosoda. De versie van Jean Cocteau? Nee, de Disneyfilm van 1991 blijkt belangrijker voor hem. „In dat jaar begon ik net bij Toei-animatie. Het was keihard, moeilijk, saai en anoniem werk, ik vroeg me af of dit mijn toekomst wel was. Tot ik Beauty and the Beast zag besloot ik deze industrie te blijven om aan zoiets moois te kunnen werken. Dus ben ik heel tevreden nu ik dertig jaar later mijn versie mag maken.” Met een hommage aan de legendarische dansscène van Beauty, the Beast en de kroonluchter. „Dat was indertijd een echte doorbraak in animatie. Disney incorporeerde daar volgens mij als eerste 3D-computeranimatie in traditionele 2D-animatie.”

Sociale media

Hij wilde de doorgaans vlakke Belle meer reliëf geven. „Normaliter is alleen het Beest werkelijk interessant: grof en gewelddadig, van binnen kwetsbaar en bang. Ik wilde het ook over Belle hebben, die moet meer zijn dan zorgzaam en begripvol.” Bij Hosoda bieden de sociale media Suzu/Belle zelfontdekking en bevestiging. Door haar succes in de app U durft Suzu haar idool te benaderen, het populairste meisje van de school naar wie zij Belle modelleerde. Zij blijkt van dichtbij net zo aardig, bleu en onzeker als Suzu. Tussen Belle en het Beest lopen de zaken intussen anders dan je verwacht.

Hosoda was vastbesloten sociale media niet als een dystopie af te beelden, zegt hij. Voor hem is het Japanse schoolsysteem de dystopie. „Het leven van scholieren is niet gemakkelijk. De dagelijkse realiteit is pressie om te presteren en overeind te blijven in een kastesysteem waar je als lid van de lagere kaste geen kans krijgt jezelf uit de drukken. Frustraties hou je binnen. Ik denk dat sociale media veel tieners een arena bieden om zich te uiten.”

Wel is er altijd de angst voor ontmaskering; Belle is ook een soort Assepoester die om twaalf uur panisch het bal verlaat, anders valt ze misschien door de mand. Hosoda: „Het gegeven van meerdere identiteiten, van imago en ware aard, is stokoud, maar sociale media geven het nu extra relevantie. Daar kan je elke identiteit uitproberen en van de ene op de andere dag beroemd worden als iemand anders dan je bent. Die anonieme zelfontplooiing is opwindend, maar geeft ook trollen alle ruimte. En het levert een generatie op die vaak bang is betrapt te worden omdat ze zich stelselmatig knapper, beter of interessanter voordoen.”

Toch is Hosoda optimistisch over sociale media, die volgens hem de kloof tussen stad en platteland overbruggen. „In Japan heb je opwindende grote steden en leeglopende dorpen. Voor dorpsmeisjes als Belle bieden sociale media juist hoop. Ze zijn een ingang naar de grote wereld, een tegenwicht voor leegloop en verstedelijking. Een app als U is overal, dus kan overal je toekomst beginnen.”

Regie: Mamoru Hosoda.

