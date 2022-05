Air France-KLM vindt vers kapitaal, geeft 1,9 miljard nieuwe aandelen uit

Eindelijk heeft Air France-KLM bekendgemaakt hoe het bedrijf de coronasteun van de laatste twee jaar wil afbetalen en hoe het de eigen balans wil versterken.

Na investeringen van de Franse vrachtvervoerder CMA-CGM en het Amerikaanse private-equityfonds Apollo, die vorige week bekend werden, publiceerde Air France-KLM dinsdag de derde en grootste stap van zijn herkapitalisatie.

Op de dag van de aandeelhoudersvergadering lanceerde de groep een claimemissie die 2,26 miljard euro moet opleveren. Air France-KLM wil daarvan 75 procent gebruiken om de schuld aan de Franse overheid af te bouwen. De rest wordt gebruikt om de balans te versterken. Het concern geeft 1,9 miljard nieuwe aandelen uit. Dat is drie keer het huidige aantal.

De claimemissie, waarbij huidige aandeelhouders als eerste kunnen intekenen, is met nadruk geen steunpakket zoals de 3,4 miljard euro aan bankgaranties die Nederland gaf en de 7 miljard euro steun van Frankrijk. Het is een gewone investering, zonder de extra voorwaarden die de Europese Commissie verbond aan de tijdelijke coronasteunpakketen. „Wij willen elke kans kunnen grijpen in een veranderende luchtvaart en om onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid te versnellen”, stelde topman Ben Smith van Air France-KLM dinsdag.

Schrobbering

Wat de emissie betreft meldde Air France-KLM dinsdag dat de Franse staat heeft beloofd voor 645 miljoen te participeren. Zo blijft het Franse belang op bijna 30 procent, ook al moet dat volgens EU-regels binnen enkele jaren worden verlaagd.

Nederland wil eveneens zijn huidige belang van 9,3 procent in het luchtvaartbedrijf op peil houden. De Nederlandse regering is daarom van plan 220 miljoen euro te investeren in nieuwe aandelen. Het kabinet vraagt de Eerste en Tweede Kamer om die deelname zeer snel goed te keuren.

In 2019 kocht toenmalig minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) zonder toestemming vooraf van het Nederlandse parlement extra aandelen Air France-KLM. De Algemene Rekenkamer tikte Hoekstra hiervoor later op de vingers. Minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) en minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) willen niet ook zo’n schrobbering.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven Kaag en Harbers dinsdag: „Met een belang van 9,3 procent blijft de Nederlandse staat een van de grootste aandeelhouders van de onderneming. Door deze positie kan de Nederlandse staat beter zicht houden op de koers van Air France-KLM ten aanzien van de voor de Nederlandse staat belangrijke onderwerpen als duurzaamheid en een gelijkwaardige hub-ontwikkeling.”

Met dat laatste bedoelen de ministers dat Schiphol een belangrijk knooppunt (‘hub’) blijft in het netwerk van Air France-KLM en dat in de toekomst bijvoorbeeld geen vluchten worden verplaatst van Amsterdam naar Parijs. Het kabinet verlengde daarom eerder ook de zogenoemde staatsgaranties met Air France-KLM.

Franse vrachtvervoerder

Air France-KLM krijgt een nieuwe aandeelhouder, het Franse logistieke concern CMA-CGM. De containerreder die wil groeien in luchtvervoer, steekt maximaal 400 miljoen euro in Air France-KLM. Zo bouwt CMA-CGM een belang op van 9 procent. De aandelen komen niet van de Franse staat, zoals eerder verwacht, maar van China Eastern Airlines en Delta Air Lines. Beide luchtvaartmaatschappijen laten hun belang verwateren.

Niet alle aandeelhouders van Air France-KLM zijn blij met deze verwatering als gevolg van de claimemissie. Op de beurs daalde het aandeel – 44 procent is vrij verhandelbaar – dinsdag gestaag. Aan het einde van de dag sloot Air France-KLM op 3,45 euro, 21 procent lager dan de slotkoers van maandag. Bij de aankondigingen over CMA-CGM en Apollo vorige week was de koers juist gestegen.

Tijdens de vergadering in Parijs klaagden enkele kleinere aandeelhouders over de achteruitgang van hun bezit. Dat leidde tot nagenoeg geen reactie van de directie. Ook de aankondiging van een Nederlandse organisatie die strijdt tegen reclame voor de ‘fossiele sector’, waaronder de luchtvaart, leverde slechts een dooddoener van KLM-topman Pieter Elbers. De stichting Fossielvrij NL stapt naar de rechter om KLM te laten stoppen met zijn „misleidende reclames” over duurzaam vliegen.

Meer weerstand boden de aandeelhouders tegen de bonussen van bestuursvoorzitter Smith. Bovenop zijn jaarsalaris van 900.000 euro krijgt hij over 2021 3,3 miljoen euro. Over 2022 kan Smith een vergelijkbare bonus tegemoet zien. Een kwart van de stemmen was tegen de variabele beloningen. Het was al bekend dat de Nederlandse staat tegen Smiths extraatje zou stemmen. 75 procent vóór was genoeg om Smith zijn bonussen te bezorgen – ook al krijgt hij deze pas als het concern meer dan 75 procent van zijn staatssteun heeft afgebouwd.