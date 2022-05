Kabinet wil voor zo’n 220 miljoen euro nieuwe aandelen in Air France-KLM kopen

Het kabinet is van plan voor 220 miljoen euro nieuwe aandelen van Air France-KLM te kopen. Dat schrijven minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) en minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Mark Harbers (VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het bedrijf kondigde eerder op de dag een aandelenuitgifte aan, om het eigen vermogen te vergroten. Als het kabinet het huidige belang in Air France-KLM van 9,3 procent wil behouden, is de aankoop van nieuwe aandelen noodzakelijk. De Eerste en Tweede Kamer moeten de uitgave nog goedkeuren.

Air France-KLM zei dinsdag, voorafgaand aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf, aandelen te willen verkopen om het eigen vermogen en de balans te verstevigen. Nieuwe en bestaande aandeelhouders kunnen de vrijgekomen aandelen van het bedrijf opkopen. Met het opgehaalde geld wil het luchtvaartconcern onder meer de tijdens de pandemie gekregen staatssteun terugbetalen.

Goedkeuring van het parlement betekent dat er „op zeer korte termijn een besluit van beide Kamers” nodig is, schrijven de ministers. „We hebben bij Air France-KLM aangedrongen om in de timing rekening te houden” met het parlementaire proces, maar dat bleek „niet haalbaar” voor het bedrijf. De ministers vinden dat het in het publieke belang is om het aandeel van 9,3 procent in het bedrijf te behouden. Daarmee kunnen geen besluiten doorgedrukt of geblokkeerd worden, maar heeft de staat wel stemrecht. Als de staat geen nieuwe aandelen koopt, zou het belang naar ongeveer 2 procent terugvallen.

3,4 miljard euro staatssteun

Air France-KLM heeft net als de meeste luchtvaartmaatschappijen zware verliezen geleden door geldende coronamaatregelen. Het kabinet heeft het bedrijf ondersteund met een pakket van 3,4 miljard euro: 1 miljard als directe lening en 2,4 miljard aan garanties op leningen van drie Nederlandse en acht buitenlandse banken. De Franse staat steunde Air France met 7 miljard euro. Dat werd grotendeels omgezet in aandelen.

Het kabinet verbond voorwaarden aan de staatssteun, zoals het terugbrengen van de kosten met 15 procent door onder meer bonussen stop te zetten. Ook dwong het kabinet het bedrijf te handelen naar de klimaatambities die voor 2030 werden opgesteld voor de luchtvaart. Daarvoor moest het aantal nachtvluchten bijvoorbeeld drastisch worden teruggebracht, van jaarlijks 32.000 vertrekkende en aankomende vluchten tussen 23.00 en 07.00 uur op Schiphol, naar 25.000. De Franse staat stelde vergelijkbare voorwaarden.

Eerder dit jaar zei topman van Air France-KLM Ben Smith al dat de financiële verplichtingen en de voorwaarden aan de steun het bedrijf steeds meer beperkten in de bedrijfsvoering. In de aankondiging van de aandelenuitgifte schrijft het bedrijf dat die bedoeld is om „zich te kunnen bevrijden van de gestelde voorwaarden” die hoorden bij de staatssteun. In totaal wil het bedrijf 1.928 miljoen aandelen verkopen, voor een totaalprijs van 2,256 miljard euro. Daarvan wordt 1,7 miljard uitgegeven aan de terugbetaling van de staatssteun.

De ministers schreven in de Kamerbrief dat het kabinet de impact van de coronacrisis op het vermogen van het bedrijf onlangs te hebben getoetst. Doordat het bedrijf in het eerste kwartaal van dit jaar veel heeft verdiend, is het „kapitaaltekort” afgenomen. Het kabinet stelt vast dat de luchtvaartmaatschappij het overgebleven tekort „zelfstandig en zonder steun van de Nederlandse staat” kan oplossen. Ook de Franse staat, de grootste aandeelhouder van Air France-KLM wil nieuwe aandelen in het bedrijf kopen, zodat het belang van 28,6 procent gelijk blijft. Dat zal zo’n 645 miljoen euro kosten.

