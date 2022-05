175 demonstranten Extinction Rebellion aangehouden bij klimaatactie in Rotterdam

In Rotterdam zijn woensdagmiddag 175 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden tijdens een klimaatactie. Dat meldt een woordvoerder van de politie van Rotterdam aan NRC. 110 actievoerders werden gearresteerd in het centrum en 65 op de Maasvlakte, buiten de stad. De activistische klimaatbeweging voerde al meerdere dagen actie in Rotterdam, tegen de fossiele industrie.

Zo’n driehonderd actievoerders protesteerden op het Weena — bij een kantoor van Shell — en het Hofplein in het centrum van Rotterdam. De demonstranten blokkeerden het autoverkeer en openbaar vervoer, waardoor de politie de weg rond 14.00 uur moest afzetten. Volgens de politiewoordvoerder lijmden meerdere actievoerders zichzelf vast aan het asfalt en aan een auto. Ook spoten de demonstranten flessen met nepbloed leeg op de weg. De politie verzocht de demonstranten op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb meerdere keren om weg te gaan. Iedereen die de weg bleef blokkeren, werd aangehouden.

Op de Maasvlakte, buiten de stad, ketenden meerdere actievoerders zichzelf vast aan een spoorlijn, met de bedoeling de transporten van steenkool naar de Onyx-kolencentrale tegen te houden. Ook daar werden toegangswegen geblokkeerd, maar betogers hebben het terrein van de centrale niet betreden.

De afgelopen vijf dagen demonstreerde Extinction Rebellion op meerdere locaties in en rondom Rotterdam onder de naam ‘rebellie tegen de fossiele industrie’. Dit leidde naast woensdag alleen afgelopen vrijdag tot arrestaties, bij een BP raffinaderij. De politie hield toen dertien demonstranten aan. Extinction Rebellion eist „het einde van de fossiele industrie en een klimaatrechtvaardige transitie”.

