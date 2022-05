Wij wonen beschut, afgeschermd van het gewone volk

We hadden een nieuwe bank nodig. In de auto reden we naar de Zitmaxx in Ter Aar, ten zuiden van Schiphol, tussen Aardam en Korteraar. Op een zaterdag was parkeren niet mogelijk in de directe omgeving van de meubelboulevard, daar trokken ze te veel klanten voor. Voor de auto was vijfhonderd meter verderop plaats, we sloten aan in de stoet met andere klanten.

Wie zijn de mensen die op een zaterdagmiddag over een bedrijventerrein in Ter Aar naar een winkel als Zitmaxx lopen? We liepen achter een gezin waar ze het weer bespraken. De vader vond dat er een lekker zonnetje scheen, volgens de moeder kon het straks wat kouder worden. De oudste dochter meldde dat ze een extra T-shirt had aangetrokken onder haar vest. En voor ze net wegreden had ze van de buren gehoord dat het vanavond kon motregenen.

Ik weet nooit hoe ik moet reageren als mensen in het openbaar zulke mededelingen hardop uitspreken. Weten ze dat anderen het kunnen horen? Of denken ze dat die zinnetjes alleen in hun hoofd blijven? Door ernaast te lopen op een bedrijventerrein in Ter Aar is het alsof ik dit legitimeer, alsof ik nu ook hoor bij een wereld waarin het waardevol wordt gevonden om dit soort informatie uit te wisselen.

Lynn liep naast me en keek me van opzij aan. Aan mijn gezicht kon ze zien hoe laat het was. De laatste keer dat we in zo’n omgeving terechtkwamen, ik geloof dat het op een bungalowpark in Drenthe was, had ik verteld over Sander, een vriend van me. Met zijn kinderen was hij beland in een pretpark.

„Dan zie je ze ineens van dichtbij”, had hij gezegd. Hij vond het confronterend. En hij legde uit dat wij allemaal beschut woonden, afgeschermd van het gewone volk, van de gezinnen die groepsgewijs een trainingspak dragen van Ajax of Feyenoord en die zonder ironie vinden dat Jannes, John de Bever of Django Wagner mooie muziek maken. Wij leefden tussen het deel van de bevolking dat niet weet wie wie Jannes, John de Bever en Django Wagner zijn.

Het was druk in de Zitmaxx. Via een looproute werden we de winkel doorgeleid. Bij de aanschaf van een bank is het handig om die eerst ‘uit te proberen’. Iedere bank werd bezet door een familie die heel druk bezig was met uitproberen. Dit deden ze door voor onbepaalde tijd onderuitgezakt op zo’n bank plaats te nemen, allemaal starend naar hun telefoons.

Na een paar minuten zei ik dat ik weg wilde. Het mocht niet van Lynn. We waren niet helemaal hier gekomen om meteen af te haken. Ze had een bank gezien die het uitproberen waard was. Nadat we er een paar minuten naast hadden gestaan, tot de voorgaande groep bereid was zich uit de bank omhoog te hijsen en verder te lopen, mochten we plaatsnemen.

Al maandenlang ging het overal over Oekraïense vluchtelingen. Die pasten bij onze cultuur, daarom wilden wij ze opvangen. Syriërs, Afghanen en andere vluchtelingen leken niet op ons, dus die wilden we niet binnen hebben.

Nu zaten wij op de bank. Het uitproberen bestond uit zitten, even een korte beweging maken met armen, benen of heupen en weer verder zitten.

Ik vroeg wat dan onze cultuur was. De mensen hier om ons heen? Hoorden wij daarbij?

Een aantal van die mensen stond al te wachten naast onze bank. Zij wilden die ook uitproberen.

Lynn vond dat ik moest ophouden met praten. Ik moest me concentreren op het uitproberen. Ik zei dat ik al mijn hele leven in dit land woonde, maar niemand die ik hier vandaag zag, hoorde bij mijn cultuur. Wat betekende dat eigenlijk, wat was onze cultuur? Het was net zo non-descript als mensen die spraken over ‘de Joodse gemeenschap’. Wat was de Joodse gemeenschap – twee Joden die samen seksuele gemeenschap hebben? In dat geval had ik er nog nooit deel van uitgemaakt.

Had ik dat hardop gezegd? Kennelijk wel. Lynn zei weer dat ik mijn mond moest houden. Want de mensen naast ons begonnen me raar aan te kijken. En ze wilden graag de bank uitproberen.