VN: wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht

Wereldwijd zijn voor het eerst meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht voor onder meer conflicten, geweld en mensenrechtenschendingen. Dat meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR maandag. Eind vorig jaar ging het al om zo’n 90 miljoen mensen. Door de oorlog in Oekraïne en oplaaiend geweld in landen als Ethiopië, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan en Congo is het aantal verder gestegen.

Filippo Grandi, hoofd van de UNHCR, spreekt van „een record dat nooit gevestigd had moeten worden”. Volgens hem moet dit de wereld „wakker schudden” en leiden tot meer inzet om „vernietigende conflicten en vervolging op te lossen en te voorkomen”. De 100 miljoen vluchtelingen zijn goed voor meer dan 1 procent van de wereldbevolking.

Het totale aantal mensen dat op de vlucht is, is hard opgelopen door de Russische invasie in Oekraïne. De oorlog heeft ervoor gezorgd dat zo’n 8 miljoen Oekraïners ontheemd zijn geraakt. Volgens de VN hebben zeker 6 miljoen vluchtelingen het land verlaten.

Grandi looft de internationale reactie op de Oekraïense vluchtelingen. „Compassie bestaat nog”, stelt hij, waarbij hij aanmerkt dat andere crises in de wereld net zoveel hulp nodig hebben. Maar, zegt Grandi, „uiteindelijk is humanitaire hulp een lap- en geen geneesmiddel”. Volgens de Italiaan is enkel vrede en stabiliteit de oplossing om te voorkomen dat „onschuldige mensen” keuzes moeten maken tussen „gevaar of vluchten”.