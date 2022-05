Vitens weigert voor het eerst drinkwateraanvragen van bedrijven

Waterbedrijf Vitens heeft dit jaar voor het eerst meerdere drinkwateraanvragen van bedrijven in Overijssel en Gelderland moeten weigeren. Dat laat een woordvoerder van het bedrijf weten na berichtgeving in Trouw. Directeur Jelle Hannema zegt in het dagblad dat leveringszekerheid van water door onder meer droogte als gevolg van klimaatverandering, economische groei en de bouw van nieuwe woningen onder druk staat.

In Nederland hebben de tien drinkwaterbedrijven een leveringsplicht. Deze geldt echter alleen voor huishoudens en niet voor bedrijven. De Vitens-woordvoerder stelt dat de aanvraag van „enkele bedrijven” is afgewezen, maar kan geen specifieke aantallen noemen. De afgewezen bedrijven zijn actief in verschillende economische sectoren, maar niet in de gezondheidszorg. Bij de beoordeling van een aanvraag kijkt het waterbedrijf onder meer naar of het drinkwater niet gebruikt wordt voor andere doelen, zoals de koeling van apparatuur.

De Nederlandse drinkwaterbehoefte neemt tot 2030 met 10 tot 15 procent toe door de geplande bouw van een miljoen woningen, verwacht Vitens. Ook stijgt de vraag als gevolg van de droge en hete zomers van de afgelopen jaren. Het jaar 2022 stevent af op een droogterecord.

Winlocaties

Begin dit jaar schreef het bedrijf in een brief aan de provincie Overijssel dat de leveringszekerheid in „groot gevaar” verkeerde. Het aantal waterwinlocaties stijgt maar langzaam, terwijl uitbreiding van bestaande locaties vaak onmogelijk is. Het bedrijf mag van de Wet natuurbescherming geen drinkwater oppompen als dat kwetsbare soorten in gevaar brengt. Hannema roept gemeenten en provincies op om sneller nieuwe vergunningen af te geven voor het winnen van drinkwater.

Vitens is met 5,6 miljoen klanten het grootste waterbedrijf van Nederland. Naast aan huishoudens levert het drinkwater aan ruim 400.000 bedrijven.