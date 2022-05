Moldavische separatisten zijn niet bang voor de oorlog

Op het centrale plein in Tiraspol staat het standbeeld van de Russische generaal Aleksandr Soevorov te paard – de nationale held die op de Transnistrische biljetten van 1, 5, 10 én 25 roebel prijkt. Hij wordt er gevierd als de grondlegger van Transnistrië, omdat hij in 1792 de Russische landgrenzen tot aan de rivier de Dnjestr uitbreidde. Aan de voet van het beeld zit Lena Poesjkalova met twee collega’s in de zon te pauzeren. Ze maken het plein zomerklaar, de grasmaaiers staan verderop. „We maken het mooi”, grijnst Poesjkalova. Ze mist een voortand en kijkt vanonder een honkbalpetje omhoog in tegen de zon.

Transnistrië is het eksteroog op de Europese ambities van het Oost-Europese land Moldavië, waar driekwart van de bevolking Roemeens spreekt. De separatistische landstrook ligt ten oosten van de rivier de Dnjestr, ingeklemd tussen Oekraïne en Moldavië. Het is er Russischtalig en fel pro-Russisch, de Russische vlag geldt er zelfs officieel als tweede vlag, en de regio wordt financieel ook ondersteund door Rusland. Qua oppervlakte is het even groot als Noord-Holland, maar verspreid over het gebied wonen minder dan een half miljoen mensen. Tussen de stadjes en dorpen liggen kilometers glooiende grasvelden.

Hoe onschuldig het zonovergoten Tiraspol er deze week ook bijligt, Transnistrië is een geopolitieke tijdbom die Moldavië al drie decennia in zijn greep houdt. In het gebied zijn ongeveer 1.500 Russische ‘vredesbewakers’ en andere militairen gelegerd. De eigen strijdkrachten bestaan uit nog eens ongeveer vijfduizend man. De Transnistriërs zitten, eveneens naar schatting, op zo’n 20.000 ton aan munitie – hoofdzakelijk overblijfselen uit de Sovjettijd.

Gevreesd wordt dat de Russische president Vladimir Poetin het gebied op ieder moment militair kan wakker kussen, en van daaruit de regio nog verder kan destabiliseren. Moldavië heeft zo’n zesduizend militairen paraat staan en kijkt naar de EU voor steun. In maart diende het land een formeel EU-lidmaatschapsverzoek in. De kans op toetreding is nu niet aanwezig, maar de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Liz Truss, zei afgelopen weekend dat Moldavië naar ‘NAVO-maatstaf’ bewapend moet worden om Transnistrië en Rusland af te kunnen weren.

Aansluiting bij Rusland

Sinds eind april vonden in Transnistrië verschillende explosies en kleine aanvallen plaats. De knallen in Tiraspol waren tot bij de Moldavische hoofdstad Chisinau te horen, maar niemand raakte gewond. De gebouwen die doelwit werden, waren leeg. Hovenier Poesjkalova is er niet angstig van geworden. „Ja, we horen op televisie wel dat er gedoe is”, zegt ze. „Maar het Russische leger beschermt ons wel.”

De acties, eind april en begin mei, zijn mogelijk operaties onder valse vlag. Transnistrië geeft de schuld aan Oekraïne, terwijl het waarschijnlijker is dat Rusland zelf achter de aanvallen zit, met als doel onrust te schoppen aan de Oekraïense westgrens. De ontploffingen begonnen kort nadat een Russische generaal bekendmaakte dat Rusland het hele zuiden van Oekraïne wil bezetten, om zo een landbrug naar Transnistrië te creëren. De Russischsprekende bevolking zou er „onderdrukt” worden.

De vrees dat de oorlog de grens over was gekomen, joeg inwoners op de vlucht. Vluchtroutes liepen onder andere naar Chisinau, Polen, Tsjechië en zelfs Kazachstan – de bestemmingen zijn niet per se politiek gemotiveerd, maar hangen vooral af van waar mensen terecht konden bij familie of vrienden.

„Transnistriërs houden van Transnistrië, maar het liefst van veraf”, zegt de Transnistrische filmmaker Vadim Tristan Belokoer (25). Hij kwam zeven jaar geleden al naar Chisinau voor de filmschool en maakte een documentaire over de Transnistrische propaganda. Behalve voor oorlogsgeweld, wordt volgens Belokoer in Transnistrië gevreesd voor mobilisatie. „Ik ken drie jonge mannen die hoorden dat er een mobilisatie aan zat te komen en die zijn naar Moskou gevlucht.”

Foto Simone Peek

„Al mijn vrienden zijn vertrokken”, zegt Roedik Petrosyan, een grafisch ontwerper van in de twintig met designerzonnebril. Hij zit in de schaduw op het terras van een burgerbar die evengoed in West-Europa had kunnen staan – al is het een van de weinige dergelijke plekken in Transnistrië. „Wat kan ik nog meer zeggen? Een van die explosies was in de buurt van mijn huis. Ze klonken heel erg hard. Ik was erg geschrokken, dus ik belde een oom in Armenië om te vragen wat ik moest doen. Die zei: blijf. Dus dat heb ik gedaan.”

Wat Transnistrië te wachten staat, weten volgens filmmaker Belokoer zelfs de eigen politici niet. Maar de vrees dat Transnistrië zich nu wil gaan aansluiten bij Rusland, is volgens hem oudbakken. „Dat referendum is al geweest, in 2006 was 97 procent van de stemmers voor aansluiting bij Rusland”, zegt Belokoer. De Russische president Vladimir Poetin kreeg de separatistische regio op een presenteerblaadje aangereikt, maar die heeft daar tot nu toe niets mee gedaan.

„De Russen hoeven er ook niet heen te komen, ze zijn er allang”, zegt Belokoer, verwijzend naar de Russische legerbasis in Transnistrië.

Militaire competenties

Lang niet iedereen gelooft dat er echt veel dreiging uitgaat van de regio. „Als ze daar de militaire capaciteit voor hadden, dan hadden ze al wel iets gedaan”, zegt Roman Gatcan. Hij is cameraman van een praatprogramma in Chisinau en moest als kind vluchten voor de oorlog waarin de niet-erkende republiek Transnistrië zich met steun van Rusland afscheidde van Moldavië, in 1992.

Gatcan brengt zowat elk weekend door in zijn ouderlijk huis aan de andere kant van de rivier de Dnjestr. „Als je weet hoe corrupt het in Moldavië is, en dat het daar nog veel corrupter is… Ik geloof dat al zeker de helft van de wapens die ze hadden verkocht is. Daarom is er in geen jaren een nieuw cijfer over gepubliceerd, ze willen niet dat iemand komt controleren wat er nog over is.”

Tiraspol. Foto ANP/Anadolu Agency

Transnistrië werd lang ook wel een ‘zwart gat’ of ‘grijze zone’ genoemd. Omdat de grensovergang naar Moldavië niet gecontroleerd wordt, kon via het gebied allerlei smokkelwaar zoals drugs en wapens het land invloeien. En ook de formele economie loopt via Moldavië, omdat het separatistengebied door geen enkel ander land als zelfstandig wordt erkend. Gatkan denkt dat aansluiting van Transnistrië bij Rusland niet levensvatbaar is, omdat het daarmee geen grens deelt. „Zonder de verbinding met Moldavië zijn ze niets meer.”

En voor de door Rusland gedroomde landbrug naar Transnistrië zullen de Russische troepen in Oekraïne eerst voorbij Mikolajiv moeten komen – waar Rusland sinds maart juist is teruggedrongen – terwijl een groot deel van het Russische materieel nog in beslag wordt genomen door de verovering van de Donbas.

Een tweede mogelijkheid zou een Russische landing bij de Oekraïense havenstad Odessa kunnen zijn.Maar dat is volgens experts sinds het zinken van het Russische schip de Moskva nog lastiger geworden omdat dat schip de Russische vloot beschermde tegen luchtaanvallen. Odessa wordt bovendien goed verdedigd.

„Transnistrië wordt gezien als een risico en het maakt mensen hier nerveus”, zegt de woordvoerder van de militaire legeradministratie van Odessa. „Maar wij zien op dit moment geen risico vanuit die kant.” Met buurland Oekraïne heeft Transnistrië, tot de beschuldigingen van betrokkenheid bij de explosies eind april, altijd warme betrekkingen gehad. Van Tiraspol is het slechts honderd kilometer naar de internationale haven van Odessa, wat decennialang een lucratieve handels- en smokkelroute betekende. Oekraïens wordt in Transnistrië erkend als een van de drie officiële talen. Er zijn Oekraïense scholen, en duizenden vluchtelingen hebben hun heil gezocht in het stukje land aan de Dnjestr.

Rationeel en economisch verstandig zou het voor Transnistrië niet zijn om zich namens Rusland in de strijd te mengen, of dit nu tegen Moldavië of Oekraïne gericht zou zijn. Maar om dezelfde redenen zagen veel experts een oorlog van Rusland tegen Oekraïne ook niet aankomen. En hoewel de Transnistriërs die NRC sprak niet denken dat er oorlog komt, kan die zich onverwachts aandienen. Net als op 1 maart 1992, toen Gatcans moeder ’s morgens nietsvermoedend onderweg was naar haar werk in Dubasari en op straat werd tegengehouden. „Waar denkt u dat u heen gaat mevrouw? Ga terug naar huis, de oorlog is begonnen.”

