Twaalf grote multinationals willen tot 2030 nog dagelijks 387 miljoen dollar stoppen in olie en gas. 387 miljoen dollar, per dag. Dat blijkt uit een groot onderzoek gepubliceerd in The Guardian. Binnen negentig dagen ontstijgen deze investeringen het door Nederland aangekondigde Miljardenfonds van 35 miljard euro. Terwijl de reclames voor groene energie je om de oren vliegen zorgen deze multinationals er samen nog steeds voor dat onze toekomst allesbehalve groen is.

Aniek Moonen is voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging.

Uit het onderzoek blijkt dat de fossiele industrie de komende zeven jaar zal investeren in 195 ‘koolstofbommen’: enorme olie- en gasprojecten die elk meer dan een miljard ton CO 2 zullen uitstoten. Op korte termijn stoten deze evenveel uit als China doet in tien jaar. Voor ruim helft van deze ‘bommen’ is al een besluit genomen.

De 195 projecten van onder meer Saudi Aramco, Gazprom en ExxonMobil komen samen tot een uitstoot van circa 646 gigaton CO 2 , ruim 100 gigaton meer dan het CO 2 -budget dat de wereldbevolking nog over heeft om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. De fossiele industrie lijkt te zijn vergeten dat ze niet de enige aardbewoners zijn.

Vorige maand waarschuwde VN-secretaris-generaal Guterres nog: „Our addiction to fossil fuels is killing us.” Sinds 2011 roepen wetenschappers al dat een groot deel van de olie- en gasvoorraden in de grond zullen moeten blijven zitten als we catastrofale opwarming willen voorkomen. Het Internationaal Energieagentschap, voorheen bekend als een conservatieve club, constateerde eerder dit jaar dat klimaatneutraal in 2050 alleen mogelijk is als we geen enkele nieuwe olie- en gasvelden of steenkoolmijnen exploiteren.

Moreel wangedrag

Nu investeren in nieuwe olie- en gasprojecten is moreel wangedrag. Van de 387 miljoen dollar per dag wordt tenminste 103 miljoen dollar per dag geïnvesteerd in olie- en gasprojecten die ons ver voorbij de 2 graden opwarming duwen. 84 miljoen per dag zal worden uitgegeven aan projecten die ons zelfs voorbij de 2,7 graden laten schieten. Shell, nummer vijf in de toptien grootste anti-toekomstinvesteerders, investeert de komende zeven jaar 8 miljoen per dag aan projecten die strijdig zijn met het Parijsakkoord (2+ graden) en nog eens 11 miljoen per dag aan projecten die bijdragen aan een opwarming van tenminste 2,7 graden.

Met hun investeringen plaatsen twaalf bedrijven een multimiljardenweddenschap op het voortbestaan van de mensheid. Ondertussen blijft de overheid, maar ook het gros van de pensioen- en hedgefondsen, bijdragen aan deze bedrijven. Alleen al in Nederland krijgt de fossiele industrie tussen de 8 en 17 miljard euro aan steun per jaar. Wereldwijd ontving de industrie in 2020 nog 5,9 biljoen dollar: zo’n 11 miljoen dollar per minuut.

Zolang dit doorzet zijn overheden medeplichtig aan de anti-toekomstinvesteringen van deze sector. Sterker: ze zorgen ervoor dat de belastingbetaler indirect medeplichtig is. Nederland moet daarom per direct stoppen met de steun aan deze grootvervuilers. Dat is een essentieel onderdeel van een effectieve klimaataanpak. De fossiele industrie mag dan welwillend voor een leefbare toekomst gaan liggen, maar laten we de Nederlandse belastingbetaler niet dwingen om hieraan bij te dragen.